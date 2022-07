Strážníci dobře vědí, že narkomanům bývá jedno, kam stříkačku odhodí. Pravidelně proto kontrolují vytipované lokality. Křoví, různá zákoutí, parky. Tentokrát se na hřištích nic nenašlo. "Tři stříkačky jsme našli u bývalého Máje," řekl Novotný. Upozornil, že pokud by se takovýto infekční materiál našel přímo na pískovišti, šlo by o velký problém. "Musel by se vyměnit i celý ten písek, považoval by se za kontaminovaný," vysvětlil. V katastru města je přitom pískovišť celkem 73.

Do akce Jehla se zapojují také asistenti z oddělení prevence kriminality a dopravní výchovy. A tentokrát se osobně zúčastnil i primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický. „Tato činnost strážníků je nesmírně důležitá. Jsem rád, že se alespoň touto formou daří tyto lokality čistit. Byl bych však ještě radši, kdyby k těmto úklidům nemuselo docházet vůbec,“ řekl.