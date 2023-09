Případ doslova exemplární popsala primářka ústecké Emergency Jana Bednářová. „Nedávno jsme tu měli pána, kterému naměřili 3,8 promile. Ležel tu na lůžku, dostával kapačky a kolem půlnoci jsme ho pustili. Došel na benzínku, zase popil a nad ránem ho přivezla podruhé za noc záchranka. Tentokrát měl 6,2 promile. Další případ, kdy dotyčný měl 6,8 promile. Oni jak pijí pravidelně, jejich tělo se stává proti působení alkoholu odolnějším,“ líčila.

Někdy prý má podnapilý pacient 1,5 promile a začne být agresivní, jiný naopak ospalý. Jindy přes šest a hovoří skoro normálně. Opilého pacienta musí personál odvést jinudy, aby se nedostal mezi ostatní, čekající na ošetření. Starat se o něj nemůže jedna sestra a jeden doktor. Jinými slovy jsou při ošetření nároční na čas a personál. „Kolikrát začnou sprostě pokřikovat, pacienti to zaslechnou a dávají to ale za vinu nám, že se o ně prý nepostaráme. Často se stane, že nám je přiveze záchranka v doprovodu policie, všichni odjedou a on nám zůstane na krku. Perou se a my je musíme nějak zklidnit. Začne být agresivní a musíme znovu kvůli tomu volat policii. Ty případy skutečně přibývají, někdy jsou tři týdně, jindy dvakrát za den,“ vysvětlovala lékařka Bednářová.

Upozornila taky na případy, kdy musí být odesláni podnapilí agresoři na dětskou pohotovost. „Vzhledem vypadají jako dospělí a přitom jim je dvanáct let. Představte si, že tam na lavičce sedí maminka s pětiletou nemocnou holčičkou a naproti sedí někdo agresivní, sprostý a opilý,“ poznamenala primářka Bednářová.

S nezletilými má ostatně své zkušenosti i ústecká městská policie. Jeden z čerstvých případů se dokonce stal v centru města kolem jedenácté večer začátkem září. Hlídka strážníků si během pochůzky a kontrol ve Velké Hradební ulici všimla mladíka, opřeného o sloup budovy ústeckého magistrátu, který vzápětí upadl na zem. Hlídka k němu okamžitě přiběhla a začala zjišťovat, zda je v pořádku, neboť se při pádu zranil v obličeji a krvácel. Jaké však bylo překvapení strážníků, když zjistili, že je mládenec silně podnapilý a nedokáže se postavit na nohy, ani sám se o sebe postarat. Proto na místo přivolali záchrannou službu.

„Šetřením jsme zjistili, že se jedná o nezletilého. Při dechové zkoušce na přítomnost alkoholu jsme mu naměřili 2,88 promile. Po příjezdu záchranné služby si zdravotníci dotyčného převzali a odvezli do Masarykovy nemocnice k ošetření. Kvůli podezření ze spáchání trestného činu podávání většího množství alkoholu dítěti, jsme případ předali Policii ČR k dalšímu prošetření,“ informoval zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný s tím, že potíže způsobují i bezdomovci, kteří pijí na ulici, a není na ně žádná páka, jelikož nemají vlastně žádné peníze ani bydliště. „Jediný trest pro ně je alkohol odebrat, jelikož si pak na ně musejí složitě shánět peníze,“ zopakoval.

Podle ředitelky domu Samaritán na Klíši Venduly Krištofové, který pracuje s bezdomovci a často jejich alkoholismus pomáhá vyřešit, je to tak půl na půl, kdy se jim podaří obrazně řečeno vstát z bahna. „Nepřijmeme na nocleh člověka agresivního, silně opilého, a podobně. Na alkohol sice netestujeme, ale člověk prostě musí spolupracovat. Často zjišťujeme, že příčinou jejich bezdomovectví není alkohol. Naopak pijí, protože o vše přišli. O práci, rodinu, majetek, zdraví. Kdo by nepil. My se ale snažíme co nejvíc takových lidí dostat z ulice. Hodně pomáhá, že si musí za služby platit. Zdarma mají jen těch prvních pár dnů, než se seberou. Jinak by si našeho úsilí nevážili. Jakmile mají dávky hmotné nouze, invalidní důchod a podobně, musejí si to uhradit. Když pak bydlí už ve svém, občas do toho zase sklouznou, ale hodně se jich už postaví na vlastní nohy,“ vysvětlovala.

Emergency ovšem nemůže všechny opilce odeslat na záchytku. „Jednak je její management drahý, tak se snažíme je nezatěžovat zbytečně. Jednak je striktně dáno, že musejí mít provedené vyšetření na choroby a hladina alkoholu se musí pohybovat mezi 1,2 až 4,3 promile, když mají víc, tak je to problém, to už je moc a tak zůstávají u nás,“ pokračovala ve vysvětlování. „Je ubíjející, když jako třeba nedávno jsme měli v péči opilého člověka, který má v batohu jehly na pervitin a je na vás sprostý a agresivní. To na sprosté nadávky už ani nereagujeme a jsme pomalu rádi, že neútočí fyzicky. Teď si představte, že vedle máte člověka po srdečním kolapsu. Vůbec se to nezlepšuje, máme to téměř denně a případů přibývá,“ dodala primářka Bednářová.

Zdroj: Deník/Adéla Stejskalová