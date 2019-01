Ústí nad Labem - Lidé si stěžovali na opilce na Skřivánku, město tam posílá strážníky častěji.

Strážníci si posvítili na vagabundy v ústecké ulici SNP | Foto: Deník/Janni Vorlíček

„Příště bez alkoholu,“ rozloučila se hlídka strážníků s omšelým bezdomovcem u supermarketu Norma a restaurace Panorama v ulici SNP na Skřivánku. Dojíždí sem několikrát denně během kontrolní akce, kterou městská policie připravila po stížnostech místních lidí. Ani podzimní rozšíření protialkoholní vyhlášky na zdejší lokalitu a kamera totiž neodradily výrostky a pochybné existence od páchání výtržností. Město sem kameru umístilo poté, co 670 signatářů podepsalo petici s požadavkem na její instalaci.

Vagabundi se do této lokality stahují po celý den. Kupují si alkohol v nedaleké večerce, popíjejí ho na ulici a v opilosti pokřikují na kolemjdoucí. Odhazují odpadky, močí u plotu a v křoví, ničí městský majetek. Lidé z okolních paneláků na situaci upozorňují už několik měsíců. Poslední stížnosti zazněly minulou středu, 2. ledna, během Dne otevřených dveří primátorské kanceláře.

Primátor Petr Nedvědický městské policii nařídil, aby kontrolní akce v ulici SNP co nejrychleji připravila. „Nedivím se, že si na to místní stěžují. To by rozzlobilo asi každého. Chtěli bychom s vedením městské policie vytěsnit všechny, kdo se na výtržnictví podílejí. Kontrolní akce budou pokračovat tak dlouho, dokud se tam tahle pochybná společnost bude scházet,“ řekl primátor.

Během pátečního dopoledne k marketu vyrazili strážníci ze skupiny operačního zákroku pětkrát či šestkrát. Mezitím přišly i hlídky ze služebny na Severní Terase a střídají se. Vždy zkontrolují doklady, provedou lustraci, jestli dotyčného nehledá Policie ČR kvůli nějakým trestným činům, a pak je odsud vykážou.

„Problém je, že kamera nemá zvuk a my prostě neslyšíme, jestli ten, kdo tu stojí, pokřikuje na lidi. Když je ale přistihneme, jak porušují vyhlášku o zákazu alkoholu, můžeme to předat k přestupkovému řízení,“ řekl jeden ze zasahujících strážníků při kontrole.

Alkohol pro omladinu

Muže, kterému zrovna prohlížel občanský průkaz a zapisoval si jeho nacionále, v pátek kontroloval už poněkolikáté. Jako o „známé firmě“ o něm ostatně mluvili i místní. „Omladina mu vždycky strčí do ruky peníze, on jim koupí chlast a pak je tady pěkné haló,“ zlobila se starší žena.

Představit se nechtěla, jelikož měla obavy, aby se jí partičky výrostků nemstily. „Ten člověk, to je smutný příběh. Má zámožné rodiče, vystudoval vysokou školu, jel pracovat do Anglie. Vrátil se jako narkoman a alkoholik, skončil v kriminále a nakonec na ulici. To ale neznamená, že nás bude terorizovat. Když tu není, bývá klid a teď, co začaly kontroly, už je to taky trochu lepší,“ líčila.

Strážníci sice podezřelé existence vykážou, část se jich ale vrátí. „Jsou to bezdomovci a nemají kam jít. Poradíme jim, na koho se obrátit ve složité životní situaci, oni ale většinou o pomoc ani nestojí. Když dostanou pokutu, nelze ji z nich vymoci. Co si na takových lidech vezmete? Jedinou šancí, jak je odsud dostat, je tak dlouho otravovat kontrolami, až je to omrzí a odejdou sami,“ dodal zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.