Hlídka narazila na spáče v Jateční ulici před půlnocí na úterý 22. února. "Spícího muže probudila a vyzvala k prokázání totožnosti. Dotyčný však u sebe žádné doklady neměl. Jelikož se jednalo o muže cizí státní příslušnosti, který se nacházel v lokalitě, kde parkují nákladní vozidla, která projíždějí Českou republikou a pokračují dále do Německa, hlídka pojala podezření, že by se mohlo jednat o nelegálního uprchlíka," popsal Jan Novotný, zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem.

Strážníci následně zjistili, že se jedná o dvacetiletého Afghánce. "Do České republiky se dostal v zavazadlovém prostoru kamionu, do kterého údajně nastoupil v Bělorusku, kam se přes Turecko dostal z Afghánistánu a měl v úmyslu pokračovat dále do Francie," uvedl Novotný. Muž, který měl u sebe pouze mobilní telefon a plechovku sardinek, byl hlídkou strážníků předveden na oddělení cizinecké policie. Tam si kolegové převzali běžence k dalšímu šetření.