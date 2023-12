Celkem pět nových automobilů obdrží ústecká městská police. Město za ně zaplatí celkem zhruba 2,4 milionu korun bez DPH. Tři budou typu hatchback, dvě SUV. Informaci potvrdil ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO), který je zároveň nejvyšším velitelem strážníků. „My jsme vyhodnotili, že vozy, které používá městská policie, a jsou každý den v provozu, už začínají být přestárlé,“ řekl o tom novinářům na středeční tiskové konferenci k zasedání městské rady. Proč město koupilo pětici nových služebních automobilů odpovídá primátor ve videu.

Městská policie dostane pět nových aut. | Video: Janni Vorlíček

Radní na zasedání rozhodli, že zakázky na dodávku automobilů přidělí společnosti Louda Auto, která nabídla nejvýhodnější cenu. „Nové služební automobily mají být městské policii dodány nejpozději do 31. března příštího roku,“ upřesnila mluvčí města Romana Macová.

Podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného jsou už opravy dosluhujících automobilů neúnosné. „Skutečně se to už nevyplatí. Když se to postupně za ten rok provozu nasčítalo, ukázalo se, že daleko výhodnější bude koupit nové a modernější kusy, které by lépe vyhovovali našim potřebám i rozpočtu,“ dodal.

Naposledy předal městské policii automobily někdejší primátor Ústí Mandík dvě nová auta značky Dacia Duster 1,6 se zvýšeným podvozkem před devíti lety. Přesněji 14. května 2014, a to na základnu Střekov a skupině operativního zákroku.

