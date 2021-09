Ústečtí strážníci vyrazili ve čtvrtek 23. září v 9 hodin ráno k točně autobusů Mírová v Mezní ulici. Požádal je o to asistent prevence kriminality, který si všiml, že se v přilehlém lesíku zdržují bezdomovci, kteří okolo sebe dělají značný nepořádek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.