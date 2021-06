Ústečtí strážníci procházeli v pátek 28. května dopoledne Hrnčířskou ulicí, když si všimli muže, který se choval nevhodně a obtěžoval kolemjdoucí. Oslovili ho a při kontrole zjistili, že jde o muže v místním pátrání Policie ČR. Přivolali tedy její hlídku, která si výtečníka převzala.

Stejný osud čekal i muže, kterého strážníci kontrolovali ve středu 26. května kolem čtvrté hodiny ranní. Toho hlídka objevila pro změnu v Krajské ulici u vjezdu do garáží krajského úřadu, kde spal na zemi. "Hlídka spícího muže probudila a vyzvala jej k prokázání totožnosti. Strážníci zjistili, že po dotyčném muži bylo vyhlášeno celostátní pátrání, protože nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, a proto byl na muže příslušným soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu," uvedl Jan Novotný, zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem.

Také tento muž vyššího věku, původně z Libochovan, byl posléze předán hlídkou strážníků do rukou Policie ČR.