Nejen zdravotníci a hygienici jsou v první linii. Přímému kontaktu s možnými nakaženými se nevyhnou ani strážníci. V Ústí nad Labem jich je šest v preventivní karanténě po zásahu v bytě dvojice, jež se vrátila z Itálie.

Ústečtí strážníci získali od krajského úřadu ochranné pomůcky | Foto: MP Ústí nad Labem

Strážníci mají v těchto dnech napilno. Kontrolují dodržování vyhlášek a musejí reagovat na oznámení občanů. A to nejen k dodržování pravidel prevence proti nákazu koronavirem. „V neděli 15. března strážníci vyjeli do ulice Klíšská na řešení porušování pravidel občanského soužití,“ uvedl ředitel městské policie Pavel Bakule. Hádka mezi vlastníkem bytu a nájemci skončila něčím horším než blokovou pokutou. Vlastník bytu se totiž po dořešení věci doznal k tomu, že je po návratu z Itálie v preventivní karanténě. „Bohužel jsem musel celkem šest strážníků odeslat do preventivní karantény, dále jsem musel dočasně uzavřít dva objekty městské policie a odstavit tři služební vozidla,“ doplnil Bakule.