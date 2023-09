Představte si modelovou situaci, například zoufalou ženu, které spolykala prášky a chce skoncovat se životem. Její přátelé se na ni nemohou dozvonit a oknem se do bytu nedostanou. To ostatně ani hlídky strážníků nebo policie, kteří na místo dorazili. Mladá žena totiž bydlí až v šestém patře panelového domu.

Hlídka si tedy vyžádala asistenci skupiny operačního zákroku. Po příjezdu na místo strážník vylezl na střechu paneláku, odkud za pomoci karabin, lan a sedáku slanil na balkon v 6. patře. Odtud spatřil, jak žena leží na zemi. Rozbil proto jedno z oken, prolezl do bytu. Na místě nejprve zkontroloval, jak je na tom žena zdravotně, a poté šel otevřít vchodové dveře hlídce „republikových“ policistů. Společně uložili mladou ženu do stabilizované polohy, a poskytli jí první pomoc do příjezdu záchranné služby.

„Podobný případ se ve skutečnosti stal před lety. Jestli se nemýlím, byla to mladá holka, které dal přítel vale, nebo ji podváděl s jinými. Něco takového. I před tím i poté naši strážníci slaňovali k seniorům, lidem, kteří se zranili a nedokázali si pomoci sami, ke kolapsům a tak dále. Jde o desítky, možná už za ty roky i stovky případů. Dneska mají zrovna lezecký výcvik ve skalách,“ popsal zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

„Je to jen jedna z věcí, kterou kluci musejí ovládat. Vodní záchranářství by se taky mohlo zdát zbytečné, protože tu máme republikovou říční policii. Nakonec se ale několikrát ukázalo, jak užitečné je umět správně ovládat člun a znalost souvisejících věcí během katastrofických povodní. Umějí zachránit tonoucího nebo převážet lidi do bezpečí. Hodilo se to při povodních v letech 2002 a 2013, i při těch menších. Nikdo z nás nemůže vědět, kdy přijdou další přívalové deště a znovu nás to vyplaví,“ pokračoval.

Skupina dnes dočasně sídlí v Corsu v Krásném Březně, protože služebna Na Nivách prochází rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, včetně instalace digitálních technologií. Po městě se pohybují například v terénním Mitsubishi. V něm si vozí potřebnou výbavu, dle situace. Jezdí i k popadaným stromům, které odstraňují z cesty. I na to je, mimochodem, potřeba příslušné oprávnění. Používají k první pomoci defibrilátory. Jako posila pomáhají u větších konfliktů a pacifikují agresory. Právě u těchto osmi vybraných strážníků je výcvik ve střelbě, poskytnutí první pomoci a trénink fyzické přípravy velmi důležitý, neboť jsou většinou na místě zásahů jako první.

„Pokud se strážník dostane do tíživé situace, volá tuto skupinu. Ať už jsou to velké rvačky, zadržení nebezpečného pachatele a podobně. K lidem, kteří se nemohou dostat z bytu a jsou v ohrožení života. V takových případech odemykají dveře speciální sadou, nebo je vyrazí beranidlem. Záleží na momentální situaci. Umějí promluvit s psychicky narušeným člověkem nebo opilcem. Jejich služba je hodně náročná,“ přiblížil velitel skupiny Radek Bajkinič.

Kromě pravidelného výcviku se každodenní rutina strážníků ze „sozky“ zase tak moc neliší od ostatních. Dvanáctky, denní a noční, auto a hlídkování po městě. Klasika, chtělo by se někomu říct, vozí si zadek v autě a okukují holky. Jenže ono to tak není. Jen v centru města existuje hodně míst, která jsou zdrojem nemalých problémů. „Jedno takové jsme si vytipovali za K-Centrem. Je to menší strž, ve které se schází narkomani a různá další individua. Zůstává po nich nepořádek a jednat s nimi je za trest. Nikdy nevíte, kdy některého z nich chytne amok, vytáhne kudlu a zaútočí. Hned tady v sousedství jsou obytné domy a mateřská škola,“ popisoval strážník ze „sozky“ Pavel Šiška během cesty na místo.

„Nepořádku je tady požehnaně, ale horší jsou jehly a stříkačky, které tady odhodí. Tady jednu zapíchli do stromu,“ ukazoval, a že tedy nebyla jediná. Bohužel, kvůli nepřístupnosti místa nejspíš nebude stačit, aby sem dorazili alternativně potrestaní, kteří si na veřejně prospěšných pracích odpracovávají svůj trest. „Vypadá to na bagr, nebo něco podobného,“ poznamenal strážník.

Mnoho lidí napadne, jestli by nebylo jednodušší volat rovnou státní policii, a jestli má vůbec „sozka“ dostatečné pravomoci k zásahům. „Co se veřejného pořádku týká, mají strážníci stejné pravomoci jako státní policie. Máme je skoro totožné. Státní policii voláme, kdybychom odhalili trestný čin, vyšetřování nám nepřísluší. Asistují nám při rizikových sportovních utkáních, velkých rvačkách a podobně, kde bychom to sami nezvládli,“ dodal zástupce ředitele Novotný.

