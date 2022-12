Velké stěhování základny strážníků z ulice Na Nivách do základny v krásnobřezenském Corsu bylo podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného bylo vůbec největším stěhováním v historii městské policie v Ústí nad Labem. „Práce by měly trvat 12 měsíců od předání staveniště. Budou stát přes 50,6 milionu korun,“ informoval s tím, že nově zbudované operační středisko městské police Na Nivách bude připojené na nové optické připojení ve spolupráci s Centrem informatiky Univerzity J. E. Purkyně.

Aby mohlo být vůbec staveniště předáno, bylo nutné přemístit do prostor Corsa veškeré zařízení služebny. Úkolu se zhostili sami strážníci, kterým pomáhali veřejně prospěšní pracovníci z radnice centrálního obvodu i alternativně odsouzení, kteří svůj trest odpykávají u městské policie. „Na zabezpečení veřejného pořádku v centrálním městském obvodu se nic nemění a strážníci zde budou své povinnosti vykonávat v nezměněném režimu. Stejné zůstává i stávající spojení, na které byli občané zvyklí. Vedle zmíněných oprav se strážníci mohou těšit na moderní služebnu, ve které budou mít veškeré pohodlí i kulturní prostředí,“ pokračoval Novotný.

Jak uvedl primátor města Petr Nedvědický, strážníci se sice budou muset dočasně vyrovnat s určitým nepohodlím, ale moderní operační centrum jim ho vynahradí. Prioritou pak pro město bylo, aby během rekonstrukce všechny služby městské policie zůstaly zachované. „Což se podařilo zajistit. Rekonstrukce služebny Na Nivách patří k velkým investicím. Jsem rád, že strážníci samotní pomohli s přípravou objektu na stavbu, o to víc je pak nová služebna bude těšit. Věřím, že nové zázemí pomůže strážníkům ve výkonu jejich nelehkého povolání a celkově zlepší služby městské policie,“ uvedl primátor.

Lídr opozičního hnutí PRO! Ústí Richard Loskot poznamenal, že sice nezná do detailu důvody, proč zakázka stojí přes 50 milionů korun, ale potřebnost ani důležitost investic do městské policie nebude rozporovat. „Od začátku ale vnímám umístění této služebny jako problematické. Dokonce i ta samotná ulice už po demolici zmizela. Snad by stálo za to se zamyslet, zda by tu nebyl lepší areál a dům, který bude vůči Ústečanům poněkud vstřícnější,“ dodal.