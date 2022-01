Pravidelný rozvoz se uskutečnil ve čtvrtek 20. ledna ráno. Antigenní testy zamířily do všech mateřských, základních a středních škol v okrese Ústí nad Labem. "Ode dne, kdy vzešla podle vládních nařízení těmto institucím povinnost testovat své žáky, rozvezli v několika etapách naši strážníci 41 200 testů, a to do 42 školských zařízení," informoval Jan Novotný, zástupce ředitele Městské policie Most, s tím, že rozvoz testů proběhl rychle a plynule.