V předstihu začali ústečtí strážníci s dušičkovými kontrolami hřbitovů. Hlídky zaměřují svou pozornost na vandaly a zlodějíčky, které by mohla zlákat výzdoba hrobů, nebo věci odložené pozůstalými při úpravě a zdobení místa zesnulých.

Začaly dušičkové kontroly hřbitovů hlídkami městské policie. | Video: MP Ústí n. L.

Jak vysvětlil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný, návštěvníci hřbitovů často nedávají při úpravě a zdobení pietních pozor. Právě to jsou okamžiky, kdy nenechavci mohou pozůstalé okrást.

„Pro řadu lidí je návštěva hřbitova událostí, kterou absolvují třeba jen jednou do roka, a to právě v těchto dnech. Někteří chodí zavzpomínat na své zesnulé každý týden a někteří, převážně lidé bydlící mimo město, se přijedou podívat a připomenout si své blízké jen v tomto období. Na ústeckých hřbitovech a jejich okolí se proto pohybuje několik pěších hlídek a v noci se na tato místa zaměřují i strážníci se psy,“ informoval Novotný s tím, že velkou pomoc při práci jim poskytuje městský kamerový systém.

Vzhledem k tomu, že se návštěvníci hřbitovů dopravují nejen městskou hromadnou dopravou, ale i automobily, dohlíží strážníci i na správné parkování. Zároveň apelují, aby lidé své návštěvy, pokud je to možné, rozložili do více dnů. „Zároveň chceme upozornit parkující řidiče, aby si cennosti nenechávali v autech na viditelných místech, protože by mohly zlákat případného zloděje,“ pokračoval Novotný.

Zdroj: Martin Mudroch