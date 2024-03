Strážníci vyrazili za bezdomovci. Kontrolovali, jestli nedělají nepořádek

Strážníci v doprovodu úředníků sociálky ze Severní Terasy v Ústí nad Labem vyrazili na kontrolu bezdomovců. Celkem zkontrolovali pět osob, a to v ulici Na Vrstevnici a na Mariánské skále. Mimo to v minulých měsících během mrazivého počasí vyráželi i do okrajových částí města společně s lidmi od charity. Hledali další bivaky, které si staví bezdomovci a snažili se jim pomoci. Nabízeli jim přikrývky, teplé oblečení z darů nebo dokonce potraviny. Chodili za bezdomovci dvakrát denně. Přes den i v noci. Kontroly mají samozřejmě i jiný účel, než ten čistě humanitární.

Z kontroly bezdomovců během úterního dopoledne. | Foto: MP Ústí n.L.