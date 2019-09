Strážník jakékoli násilí u soudu odmítl s tím, že převážený muž se v autě strážníků choval agresivně a kopal do sedaček. Pro Deník nyní poprvé promluvil samotný Jan Rytíř, kterému se prý strážník ani městská policie dodnes neomluvili. „Média mě označovala za agresora, který vyvolává konflikty, a za narkomana. Po městské policii nebo po strážníkovi budu požadovat odškodnění za trvalé následky, které stále mám,“ říká Jan Rytíř.

Popište nám, co se přesně stalo před barem v centru Ústí onen listopadový den?

Vylezl jsem z hospody a šel jsem si zakouřit. Byl jsem opilý jako švestka. Slavili jsme po fotbale. Viděl jsem, že v místě, kde se většinou otáčejí taxíky, zastavuje auto a jede směrem nahoru. Trochu jsem mu skočil do cesty, aby si mě všiml. Oni to ale byli strážníci. Začali jsme se dohadovat a chtěli po mně doklady. Řekl jsem jim, že mám věci ještě vevnitř, že si skončím pro bundu. A začala slovní potyčka.

Proč vás nakonec odvezli?

Jak strážník nastupoval, tak jsem se opřel o jejich auto a omylem jednomu z nich přicvakl nohu do dveří. Čekali na nějaký impuls, takže po mně vylítli a na zemi mi dali klepeta. Následně si přivolali posilu, odvedli mě do auta a posadili za spolujezdce. Byl jsem v klidu a najednou jsem ucítil, jak mě strážník Jindra napálil. V tu chvíli to nebolelo, byl jsem opilý. Odvezli mě ke státní policii, které mě předali, a odjeli. Policie mi musela zavolali záchranku, třikrát jsem upadl do bezvědomí.

Strážník tvrdí, že jste kopal do sedaček a byl agresivní.

Měl jsem ruce spoutané za zády, byl jsem opřený o opěradlo a zaseklý sedačkou. Žádný prostor pro kopání jsem neměl, i kdybych chtěl. Kdyby za mnou ten strážník přišel před soudem a omluvil se mi, odpustil bych mu to. Za zraněné oko by platil, to ano, protože na to nevidím, ale jinak bych mu to odpustil. Dodnes se mi ale nikdo neomluvil.

Jaká zranění jste vlastně utrpěl?

Měl jsem zlomené očnice, zlomený nos, otřes mozku a poranění levého oka. Trvalé následky s okem mám dodnes, na to neexistuje žádná operace. Když pravé zavřu, vidím jen šedivý flek. Na loktu, kterým mě praštil, měl chránič. Ve spojitosti s intenzitou úderu do okna mi v něm popraskalo nervové vidění, takzvaná žlutá skvrna, což je místo na oční sítnici, kde je nejostřejší vidění.

Jan Rytíř má po zranění obličeje trvalé následky. Špatně vidí na jedno oko.

Jak vás zranění omezuje v běžném životě?

Když ráno vstanu, tak mi trvá hodinu, než se rozkoukám. Mám mžitky a vidím, jako kdyby všude byla mlha. V minulosti jsem autem najel 1000 kilometrů a byl jsem v pohodě, teď ujedu pětinu a jsem vyřízený.

Plánujete nějaký další právní postup v celé věci?

Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Teď se ale budou řešit trvalé následky. Po městské policii nebo po strážníkovi budu požadovat odškodnění.

Udělal byste dnes toho 20. listopadu 2016 něco jinak?

Asi nic. Už vím, že se mám vyhýbat městské policii. Média mě označovala za agresora, který vyvolává konflikty, a za narkomana. Proti tomu se ohrazuji. Byl jsem ožralej, to ano, ale to přeci není důvod, aby mě kvůli tomu někdo skoro přizabil.