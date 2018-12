Ústí nad Labem - Opozice viní vedení Ústí, že chce snížit počet zaměstnanců městské policie.

Městská policie Ústí nad Labem, ilustrační foto. | Foto: archiv

Chybí lidi. Už i v ústecké městské policii. Což se odrazilo i při plánování městských financí na další rok. Pokles kmenového stavu strážníků kritizuje opozice a při projednávání rozpočtu města na příští rok z toho obvinila koalici.

Ústecké vedení ale odmítá, že by chtělo strážníky připravit o peníze. Sama městská policie by příští rok naopak chtěla nabrat další strážníky, a dokonce rozšířit dohledové centrum kamerového systému.

Na zasedání ústeckého zastupitelstva návrh rozpočtu kritizovala například zastupitelka Yveta Tomková a její hnutí Vaše Ústí pak své stanovisko umístilo i na sociální sítě. „Město má schodkový rozpočet. Vyplývá z něj, že se sníží počet zaměstnanců městské policie,“ shrnulo mezi ostatními argumenty.

To ovšem náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), která připravený ústecký rozpočet předložila zastupitelům k projednávání, v rozpravě odmítla. „Žádné snižování stavů městské policie nechystáme,“ řekla.

Poté vysvětlila, že v připravovaném rozpočtu se u položky „počet zaměstnanců“ vždy uvádí předpokládaný počet zaměstnanců. Naopak u položky „mzdy zaměstnanců“ se vždy vychází ze skutečného čerpání finančních prostředků.

Informaci potvrdil i ředitel městské policie Pavel Bakule. „Loni jsme pouze předpokládali na letošek 175 zaměstnanců, to jsme nenaplnili. Skutečný počet byl 165, jenže během roku deset odešlo. Chceme se ale dostat zpět na původní číslo,“ uvedl.

Letošní rozpočet na mzdy totiž odpovídal skutečnému stavu 155 zaměstnanců, celkem 59,14 milionu korun. Navrhovaný rozpočet na mzdy zaměstnanců pro rok 2019 zahrnuje navíc schválené vládní navýšení tarifů o pět procent, což činí zhruba 1,92 milionu korun.

Možností, jak si finančně polepšit a získat nové zaměstnance, má městská policie několik.

Souvisí to například i s plánovaným přesunem dohledového centra kamerového systému z magistrátu do Corsa v Krásném Březně. „Současné operační středisko bylo stavěné na maximálně 27 kamer, teď jich máme zhruba 170,“ upozornil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Právě v novém, větším operačním středisku má obsluhovat městské kamery 12 operátorů. U monitorů by ale nemusel sedět vycvičený strážník, který má za sebou příslušný několikatýdenní drahý kurs.

Podle ředitele Bakuleho by to mohl být „civilista“, který prošel důkladným interním proškolením. „Počítáme s tím. Mohou to být i lidé se sníženou pracovní schopností nebo handicapem, na vozíčku,“ poznamenal.

Město také pomohlo s investicí do rekonstrukce plotu, kotců a položení optické sítě u služebny v Předlicích. Další úsporu peněz strážníci získají příští rok. Doplatí totiž 96tisícovou poslední splátku za novou radiovou síť. Ta stála 594 tisíc korun. „Což nám finančně také dost pomůže,“ dodal Bakule.

Městská policie, rozpočet 2019

Celkem: 96,125 milionu

Pojistné: 21,019 milionu, mzdy: 61,060 milionu, provozní výdaje: 7,321 milionu, kamery: 6,725 milionu, prevence kriminality: 0, asistenti prevence krim.: 0. Na poslední dvě položky bude město hledat dotační tituly, zřejmě na resortu vnitra.