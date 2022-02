O budovu moc lidí zájem nemělo. Za celou dobu, kdy ji realitní kancelář má v nabídce, snad jen tři. Bohužel, chátrání historicky a kulturně významné stavby pomalu zrychluje. Prázdnota jí vůbec neprospívá. Naopak, jen láká pochybné živly, aby odsud odnesly vše, co není přibité, a leckdy i to, když to půjde dobře prodat.

Pro společnost Setuza Development ji prodává Realitní skupina Králík – Horák. Jeden ze šéfů realitní společnosti Zbyšek Horák popsal, jak do budovy pronikli právě zloději kovů a bezdomovci a započali své dílo zkázy. „Správce budov je z toho nešťastný, musí to neustále zabezpečovat, protože tihle vagabundi si to řeknou mezi sebou a hned přijdou další a další. Co můžou, ukradnou a prodají, všechno přitom ničí a devastují,“ poznamenal.

V současné době se prý objevil jeden zájemce z Rakouska, prozatím spolu komunikují na mailu.

„Vedeme diskusi o ceně, prý je v poměru s ostatními nemovitostmi v okolí nepoměrná. Snažím se mu vysvětlit, že bude nutné do budovy ještě investovat hodně peněz,“ přiblížil Horák.

Budova se rozkládá na zhruba 3,5 tisíce čtverečních metrech a nabízí 21 tisíc metrů užitné plochy. Kdysi obsahovala desítky kanceláří pro firemní úřednictvo a management, dokonce unikátní podkrovní ateliér k propagaci produktů kosmetického a potravinářského giganta Unilever. Koneckonců, byla zde centrála pro střední a východní Evropu. I po znárodnění v letech po válce plnila svůj účel, tentokráte pro Severočeské tukové závody (STZ).

Dle popisu z nabídky sem zatím střechou nezatéká. Objekt disponuje hlavní vstupní vrátnicí, má protáhlý, velmi členitý půdorys se dvěma vnitřními dvorky, pyšní se horkovodním vytápěním, světelnou a silnoproudou elektroinstalací, přípojkou pitné vody a odkanalizováním do kanalizační sítě fabriky. Budova je částečně podsklepená, se čtyřmi nadzemními podlažími, v centrální části u zeleného schodiště nabízí ještě podlaží páté. Nosný systém je ze železobetonových prvků. Pro budovu jsou typická dřevěná velká okna, vstupní i vnitřní dveře.

Není divu, že ji historik Martin Krsek označil za mimořádnou stavbu, na území monarchie ve své době prý bývala jednou z největších budov. Vyrostla ve stylu art deco a secese. Na stěnách můžete dodnes spatřit štukové výzdoby v podobě ochranných známek kdysi vlastněných rodem Schichtů. Stavaři použili luxusní materiály. „My jsme to s památkáři už před lety nafotili a odvezli do sbírek některé velmi cenné pozůstatky. Velmi by nás těšilo, kdyby nový majitel našel pro budovu důstojné využití. V Ústí patří k nejšpičkovějším budovám, nejen svou formou, ale i duchovní hodnotou tím, co reprezentuje. Tedy nejslavnější tradici města,“ dodal Krsek.