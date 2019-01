Střekov - Modrou, ubytovnu v Purkyňově ulici na ústeckém Střekově, chce od společnosti CPI koupit městský obvod.

Ubytovna Modrá na ústeckém Střekově. Archivní foto | Foto: Deník/Karel Pech

Zdejší zastupitelé už záměr schválili a vyčlenili na něj v rozpočtu na letošek šest milionů korun. Ačkoliv ústecký magistrát s koupí souhlasí, nepanuje mezi obvodem přílišná shoda v tom, co s budovou dál.

Jak vysvětlil střekovský starosta Petr Vinš (ZLS), místní koalice chce na odkoupení použít finanční rezervu obvodu. „Rádi bychom ubytovnu přebudovali na domov pro seniory, protože tu v obvodu žádný není. Jsme jediní, kdo ho nemá. Nejsme schopni se postarat o své seniory. Víme, že to je složité, ale někdy začít musíme. Existují na to dotace, máme to už propočítané,“ poznamenal Vinš.

Proti tomu brojí střekovská opozice, například bývalá starostka Eva Outlá (PRO! Ústí). „Já bych tu jako senior žít nechtěla. Měli bychom se jich zeptat, zda by se jim tady líbilo. Není tu žádný komfort, který potřebují. Chybí služby, kdyby si třeba chtěli dojít do lékárny. Co zahrada? Nemluvě o okolí ubytovny. Koupit bychom ji ale měli, jen ne za peníze obvodu,“ kritizovala Outlá s tím, že by také uvítala veřejnou anketu, co s budovou dál.

Sama by dala přednost spíš startovacím bytům pro mladé rodiny. Také by uvítala, kdyby odkoupení neřešil městský obvod se svými omezenými financemi, ale město. „To má na takové věci prostředky. Osobně bych to koupila i přes nebezpečí, že by nám nezbylo než to zbourat. Alespoň bychom zabránili riziku, že tady vznikne další ubytovna,“ myslí si Outlá.

Podobné argumenty má i ekonomická náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová (UFO). „Rezerva na nákup Modré sice je, ale spíš bychom na odkoupení měli získat dotaci. Domnívám se také, že toto místo a celá lokalita nejsou pro seniory vhodné. Jen zastávka MHD je odtud do kopce a přístup k ní je nevhodný,“ upozornila.

Možností jsou byty pro mladé

Také by dala přednost spíš bytům pro mladé. „Předpokládám, že vedení Střekova předloží plán, jak to celé chce provést. Je určitě škoda nevyužít státní dotace, které jsou k dispozici.“

Jak upozornil rozvojový náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), po jednání v Praze má město příslib dotace na dva podobné projekty: přestavbu ubytovny Čelakovského a Na Vyhlídce. „Odkoupení Modré podpořím. Chceme samozřejmě i pozemek. Chápu nervozitu na Střekově, jelikož dotace není k dispozici hned. Bojí se, že kvůli průtahům z toho bude zase ubytovna. Musíme ale nejprve zjistit jaké dotační možnosti máme a počítat s tím, že rekonstrukce bude stát velké peníze. Nebude to ekonomicky zisková záležitost, ale lidem to pomůže,“ řekl.

Zdejší lidé si totiž nejprve stěžovali, že obyvatelé ubytovny se neumějí chovat, po jejím uzavření se během léta vyvalila záplava švábů, rusů a štěnic. Trvalo pár měsíců, než se ji podařilo zvládnout. Střekovanka Pavla Cveková měla dokonce obavy, že dorazí do ZŠ Karla IV., která je nedaleko. „Myslím si, že s odkoupením toho baráku do majetku města by byli spokojení všichni. Startovací byty, dům pro seniory nebo pečovatelská služba je taky dobrý nápad. Ještě by to chtělo odsud dostat i ty ostatní ubytovny, co v obvodu máme,“ podotkla.

Společnost CPI sice podle své mluvčí Michaely Winklerové prodej ubytovny Modrá zvažuje, ale komu, jak a za kolik zůstává otazníkem. „Žádné oficiální setkání jsme kvůli tomu loni neměli. Teprve teď jsme dostali oficiální nabídku k jednání,“ dodala.