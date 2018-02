Střekov chce vylepšovat život ve svých vesnicích

Střekov – Dětská hřiště, chodníky, náves, přesun cyklostezky v Olšinkách ze silnice na břeh Labe. To vše by mohlo oživit okrajové části městského obvodu Střekov.

Střekovská radnice chce nechat za 400 tisíc korun vypracovat územní studii rozvoje Svádova, Olšinek, ulice Pod Hradem, Brné, Církvic, Kojetic, Nové Vsi či Budova.



„Spustili jsme proto teď anketu, ve které se ptáme, zda místní lidé chtějí nějakou změnu, nebo jestli jim současný stav vyhovuje. S názory budeme dál pracovat jako s podkladem k vypracování studie,“ popsala místní starostka Eva Outlá.



Peníze na zpracování studie už má městský obvod připravené v rozpočtu. Studie pak poslouží jako podklad například i k územnímu plánování. „Pokud chcete něco řešit, musíte mít jasno a podklad co a jak,“ poznamenala starostka Outlá.



Podle střekovského zastupitele Jiřího Němečka má studie veřejných prostranství především vyřešit problém, jehož počátek spadá do doby, kdy vznikla silnice II/261 z Litoměřic do Děčína. „Převálcovala návsi vesnic na trase, takže v nich nezbyl žádný prostor pro přirozené centrum,“ přiblížil Němeček.

Což v podstatě znamená, že lidé ztratili místo, kde se jako coby místní komunita scházeli ke společné zábavě, nebo k debatám o směřování komunálních záležitostí.



Zastupitel Němeček zmínil i areál loděnice v Olšinkách. „To je samostatný případ, který by bylo možné řešit příští rok z dotací ministerstva pro místní rozvoj. Mohli bychom se třeba s vlastníkem dohodnout na odkoupení pozemku na břehu řeky,“ navrhl.



Střekovský obvod podle zastupitele Němečka zároveň připravuje soutěž na řešení brownfieldu u střekovského nádraží, kde je unikátní parní vodárna.



Pro mnoho obyvatel okrajových částí Střekova zůstává nejpalčivějším problémem městská hromadná doprava. Například lidé z okálů pod Novou Vsí musejí jezdit autem, nebo šlapat pěšky až ke starému krematoriu na Kamenném Vrchu, nebo na Novosedlické náměstí po cestě se značným převýšeným.

„Když jedu domů, musím se buď skutálet z Nové Vsi, kam autobus jede jednou za hodinu a oklikou nebo šlapat ten šílený kopec z náměstí. To jsou už roky, co nám slibují zavedení MHD a nemáme tu přitom ani pořádnou silnici,“ zlobila jedna ze zdejších obyvatelek.



Podobně například Brná v souvislosti se zmiňovanou silnicí navrhuje přesunout o padesát metrů dál místní kapličku, která zdejším provozem trpí. Zároveň tu překáží a brání řidičům ve výhledu. Místo patří k nejnebezpečnějším v této vsi.



„Podle mého názoru by mohlo vzniknout skvělé místo ke komunitnímu životu u zdejší hospody. Co si budeme povídat, na vesnici se žije v hospodě. Je tu takový chodník, od kterého se táhne svah. Být místo něj opěrná zeď, získáme tři metry na šířku,“ popsal zdejší obyvatel Zdeněk Kymlička, člen spolku Veselá Brná.