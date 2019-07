Zákaz nákupu balených vod nebo plastového nádobí. To chtěl prosadit střekovský starosta Petr Vinš (ZLS). Nejen na radnici samotné, ale třeba i na akcích pořádaných městským obvodem.

Koaliční radní ho ale nepodpořili. Navíc to projednávali, když byl zrovna na dovolené, a tak jeho hlas při hlasování chyběl. Přesto chce návrh, byť přepracovaný, dovést do zdárného konce.

„To, že plasty lidem a zvířatům škodí, je všeobecně známá věc. Domnívám se, že by úřady měly jít příkladem a proto jsme to předložili k projednání. Máme na radnici nějaké v automatech, jednorázové nádobí od kelímků po příbory používají organizátoři akcí a tak dále,“ vysvětlil starosta, který vstoupil do povědomí veřejnosti v souvislosti se svou služební elektrokoloběžkou.

Dle jeho návrhu měly například balené vody nahradit chladící přístroj na „kohoutkovou“ vodu, džbány a sirup, a na akcích zálohované ekologické nádobí.

Návrh je prý radikální a zbytečný

Vinšovým oponentům v místní koalici ale vadí, že takové rozhodnutí by bylo příliš radikální, druhým zase organizační komplikace, jiní ho považují za zbytečný. Například místostarostka Aleša Kymličková (ODS) prohlásila, že na radnici žádné plastové nádobí nepoužívají.

„Všude je porcelán a klasické příbory. Balenou vodu máme pro hosty. Na akci musíme dodržet hygienické předpisy. Zajišťuje nám to firma a nemůžeme ze dne na den požadovat zálohované kelímky na víc použití, případně papír. To je třeba domluvit půl roku dopředu, ne ze dne na den. Nemusí kvůli tomu zasedat rada,“ řekla.

Místostarostka Kymličková je ovšem uvnitř střekovské koalice největším oponentem starosty Vinše a dalo se tedy očekávat, že zákaz plastů nepřivítá s nadšením.

Na druhou stranu, návrh nepodpořil ani radní Stanislav Dunaj (PZS), který ho považoval za příliš radikální. „Chápu, že to bylo myšleno dobře, ani mně není životní prostředí lhostejné. Ale zrovna tohle by si měl každý rozhodnout sám. Na to není potřeba rozhodnutí rady, ale osobní přesvědčení. Nemůžeme k tomu přeci nikoho nutit,“ poznamenal.

Zároveň poukázal na to, že se stačí interně dohodnout, že minerálky budou místo v PET lahvích kupovat v zálohovaných skleněných. „Hostům bychom měli spíš nabízet balený nápoj než šťávu ze džbánku. Považuji to za mnohem reprezentativnější,“ myslí si Dunaj.

Vinšův kolega z hnutí Za Lepší Střekov, radní Jiří Železný, považuje návrh v jádru za správný. „Pověřili jsme tím tajemníka úřadu, ale spíš jsme to měli připravit sami. Bylo to prostě šité horkou jehlou. Ještě se k tomu vrátíme,“ dodal.