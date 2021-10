Svůj domov nazývají přiléhavě „na okálech“. O nějakých tři sta metrů výš se na ně napojuje Nová Ves. Spojuje je silnice, která sem vede. Je totiž jedinou rozumnou cestou, po které se mohou dostat domů, a nyní ji ohrožuje uvolňující se svah. Pokud by se stala neprůjezdnou, místní lidé by se sem nedostali jinak než objížďkou směrem na Kojetice. Sanace a rekonstrukce přitom stále nezačala.

Zdroj: DeníkPodle náměstka primátora Pavla Tošovského je už hotový projekt, kterému předcházelo provedení geologického průzkumu podloží silnice. „Nyní se snažíme získat stavební povolení. Bohužel nám naši snahu komplikuje jednání s provozovateli inženýrských sítí a s majiteli pozemků,“ poznamenal.

Místní obyvatele tato zpráva vůbec nepotěšila. „O rekonstrukci město mluví už snad pět let. Je to strašně dlouho, osobně jsem na té hrbolaté a klikaté polňačce oddělal tlumiče. Slibovali nám, že to letos začnou opravovat. Je podzim a nic se neděje. Oni ještě nemají ani hotové stavební povolení? To si už si snad někdo dělá legraci,“ zlobil se jeden z místních. Jméno si ale zveřejnit nepřál.

Úředně okály tvoří dvě ulice, Novoveská a Na Hřebence. Vyrostly v osmdesátých letech minulého století na místě někdejší zahrádkářské kolonie především pro zaměstnance dráhy a dalších dopravních a speditérských podniků. Už v té době strmá a klikatá silnice místním přidělávala vrásky na čele, jelikož ji ještě neosvětlovalo veřejné osvětlení jako dnes a hrozila tu po zvýšení silničního provozu tragická nehoda. Dnes místním vadí právě její technický stav, který mnozí vnímají kvůli ujíždějícímu svahu pod ní jako havarijní.

Zdejší radnice na dotazy v tomto směru odpovídá, že nemůže dělat nic jiného než intervenovat, jelikož rekonstrukce je investicí „velkého“ magistrátu, nikoliv její. Například střekovský radní Stanislav Dunaj uvedl, že to dělají. „Co vím, jeden z majitelů pozemků zatím nechtěl přistoupit na žádnou dohodu. Ale myslím si, že mu nikdo pořádně neřekl, oč se jedná, jelikož rekonstrukce zabezpečuje i jeho bezpečnost. Takže to prozatím vidím jen jako problém vzájemné komunikace,“ uvedl.

Na druhou stranu ale upozornil, že v okamžiku, kdy se příslušný úřad na základě kontroly rozhodne technický stav silnice na okály a Novou Ves prohlásit za havarijní, bude na dohody pozdě. „Magistrátu nezbyde nic jiného než začít konat k zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku. Kdyby se svah utrhl, město by bylo za škody odpovědné. Raději bych ale, kdyby se to vyřešilo normální cestou. Rád samozřejmě pomohu, když to bude potřeba,“ vysvětlil.

Další z místních obyvatel Zbyněk Svoboda na to reagoval s tím, že pokud se nemohou dohodnout s některým z vlastníků okolních pozemků, musí být skutečně chyba v komunikaci. „Rekonstrukce musí začít rychle. Pokud se nemohou dohodnout, vedení Střekova by se mělo sejít s těmi, kdo to blokují. Anebo prostě nevědí, o co jde. Měl by přijít zástupce magistrátu i dopravního odboru, aby pořádně vysvětlili, co po nich chtějí. Všichni tu silnici potřebujeme, i my, co nemáme auto. Kudy budou jezdit sanitky, hasiči, auta na svoz odpadu? Až se ten svah utrhne, co pak budeme říkat?“ dodal.