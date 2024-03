Počátky oblíbené kavárny.Zdroj: Kavárna KOLOcaféKavárnu, již od počátku vlastní manželé Plzákovi, letos měla čekat pátá sezona. „Snažili jsme se, ale bohužel. Momentálně dojíždíme poslední měsíc a rozpouštíme celý tým, který fungoval skvěle,“ smutní majitelé.

„Prostory máme celou dobu pronajaté od Povodí Labe a o chystané rekonstrukci jsme věděli, nicméně dohoda byla taková, že přerušíme provoz maximálně na měsíc, aby se postavila lávka. To jsme akceptovali s tím, že to nějak přežijeme a po postavení lávky znovu otevřeme. Jenže z měsíce se to nakonec natáhlo na půl roku, i díky tomu, že lávka bude ve výšce čtyř metrů, s čímž se také nepočítalo. Jednání z naší strany byla taková, že jsme se s někým sešli a snažili se najít alternativní místo. Na jednání ohledně stavby jsme ale nikdy nebyli pozváni,“ vysvětlují.

Chtěli jsme, aby Ústí nebylo jen o hospodách, vzkazují majitelé vzácné Komixárny

Kavárna přitom žije především z letního provozu. Ten letos není možný. „Nemá smysl se sem vracet před zimou. Navíc, za nějakou dobu bychom nově utvořený tým museli rozpustit znovu na bůhvíjak dlouhou dobu, až se bude lávka odstraňovat. Řešili jsme přesunutí, měli i vytipované místo, ale museli bychom to znovu nechat zkolaudovat. Je šílené, co všechno v rámci kolaudace musíte zařídit a zaplatit. Poslední kolaudace nám zabrala třináct měsíců, takže je logické, co jsme zvolili. Museli bychom oželet pódium a celkově prostory pro lidi. Stali bychom se v podstatě stánkem u cyklostezky. To není v souladu s tím, co lidé očekávají a proč k nám chodí,“ pokračují Plzákovi.

Už tak velká kritika na připravovanou lávku je kvůli uzavření kavárny ještě větší. Není se co divit, okolí kavárny u cyklostezky je dle mnohých Ústečanů jedno z mála, které zvyšuje prestiž ospalého střekovského nábřeží. Kromě nabídky občerstvení se zde konají koncerty, sportovní akce, rodinné události, koncept kontejnerové kavárny zaujal. Střekov o ni ale bude brzy ochuzen.

Strážníci lidský přístup používají. Uzavření Benešáku bude výzva, tuší Novotný

„Konečně nábřeží kde to žilo a teď zase konec. Vše hezké v Ústí vždy skončí,“ postěžovala si na Facebooku například uživatelka pod jménem Janina Konečná. S podobným komentářem nebyla jediná. „První, co mě napadlo, když jsem zahlédla plány na tu lávku bylo, že to odskáče KOLOcafé. Ten kdo tu lávku vymyslel na tomto místě, by zasloužil ránu,“ uvedla dál třeba Markéta Čechová.

Jiní zase viní město, že hází klacky pod nohy lidem, kteří chtějí s Ústím něco udělat, pozvednout ho. Magistrát města ovšem nemá s opravou Benešova mostu nic společného, rekonstrukce mostu je pod nadvládou Ústeckého kraje. Ten se sílící kritikou ve čtvrtek vydal prohlášení, v rámci kterého situaci ohledně umístění lávky podrobně vysvětlil.

Dostala smyk na Rondelu, zabila seniorku. Syna to zlomilo, řidička má podmínku

„Primárním účelem lávky je převedení třiceti sítí, které jsou zavěšeny na konstrukci mostu a musí být kvůli jeho demontáži odstraněny a převedeny přes Labe jiným způsobem. Umístění lávky po proudu od Benešova mostu bylo zvoleno s ohledem na požadavky správců a vlastníků inženýrských sítí, při zvažování jiné lokality se vždy objevily překážky v podobě majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků,“ stojí ve zprávě.

Počátky oblíbené kavárny na střekovském nábřeží.Zdroj: Kavárna KOLOcafé

Vhodné místo pro lávku představitelé Ústeckého kraje hledali ve spolupráci se zástupci města Ústí nad Labem i správcem toku. Lidem, kteří přes řeku chodí dennodenně, se zamlouval prostor mezi železničním a Benešovým mostem, ideálně v blízkosti takzvané myší díry.

To dle kraje ovšem nebylo možné: „Umístění v prostoru Zanádraží nebylo možné kvůli provozu obchodů a služeb, které se tam nacházejí, lávka umístěná do tohoto prostoru by také nemohla být bezbariérová. Zároveň by kvůli ní musela být odstraněna ocelová konstrukce vyhlídky. Finálně zvolené místo dobře poslouží při přeložkách sítí a ulehčí cestu na druhý břeh Labe pěším a cyklistům. Důležité je, že po rekonstrukci se chodci i cyklisté na most zase vrátí.“

OBRAZEM: Jezero Milada láká k procházkám. Vznikne tu i cyklostezka

Vlastníkům kavárny KOLOcafé tak nezbývá nic jiného, než provoz zabalit, v pátek 22. března uspořádají od 15.00 rozlučkový koncert.

„Naštvanost už pominula, ale smiřujeme se s tím těžko, možná jsme byli až moc naivní. Bavilo nás to, nezapomeneme na řadu koncertů, spoustu úžasných chvil, kdy se Ústečané bavili. Mrzí nás to,“ uzavírají manžele Plzákovi.

Dodejme, že stavba provizorní lávky a práce na opravě Benešova mostu mají začít ještě letos. Přesněji lávka začátkem léta a most v polovině října. S DPH kraj za celkovou rekonstrukci zaplatí přes 628,6 milionu korun.