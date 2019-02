Střekov – Rušení nočního klidu, rvačky a opilci v ulicích. S tím je teď na Střekově konec.

Radnici došla trpělivost a začala problémovým lidem zakazovat pobyt na území svého městského obvodu. Za porušení zákazu může jít provinilec dokonce i za mříže. Bohužel to nelze použít vždy.

Rušení klidu

Jak vysvětlil starosta obvodu Miroslav Štráchal, zatím k tomuto opatření sáhli dvakrát. Ale připravují další a nehodlají od této praxe jen tak ustoupit.

„Bylo to za hrubé narušování veřejného pořádku a vyhlášek města. Jeden z potrestaných zákaz porušil a skončil u soudu, který ho za maření úředního rozhodnutí poslal do vězení," řekl Štráchal.

Po tomto trestu chtějí sáhnout i v okolních obvodech. Třeba v Neštěmicích, jež se potýkají s nepřizpůsobivými v Krásném Březně, či Mojžíři.

„Bohužel, zákaz má své limity. Musíte prokázat, že potrestaný skutečně narušuje pořádek hrubě a opakovaně. Nesmí být na území obvodu hlášen k trvalému pobytu a pobyt lze zakázat jen na tři měsíce," upozornila starostka Yveta Tomková.

Shoduje se ovšem se svými kolegy v tom, že třeba na problémové obyvatele ubytoven toto může fungovat jako účinný bič.

Nucené práce?

Další zákazy pobytu na Střekově padnou už v brzké době. Tentokrát za opakované rušení nočního klidu a veřejného pořádku. „Už připravujeme podklady. Není to diskriminační opatření. Chceme jen chránit slušné lidi. Škoda že zákazy pobytu roky nikdo nepoužíval," prohlásil starosta.

Lidé, kteří často trpí kvůli neslušným sousedům, zákazy pobytu vítají. A hned navrhují i další tresty. Třeba Žaneta Hampejzová, která na Střekov přišla z Kladenska za mužem.

Střekovanka Žaneta Hampejzová navrhuje, aby se zákonodárci v Poslanecké sněmovně inspirovali zákony z první republiky. Případně dnešních Spojených států.

„Trest pár dnů vězení s povinností odpracovat náklady na jejich zaopatření stravou, teplem a vodou. To by byl teprve pořádný bič na ty, kdo nerespektují ostatní. Nebo třeba trest veřejně prospěšných prací. Obojí by klidně mohla přestupková komise udělit," myslí si Žaneta Hampejzová.

Třikrát a dost

Ústecký poslanec za ODS Radim Holeček si myslí, že by bylo vhodné nejprve posoudit, je-li nový zákon nezbytný.

„Neumím posoudit, zda lze přebírat prvorepublikové zákony. Třeba pro nepoctivé obchodníky by byl asi účinný trest vymáchání v Labi. Žijeme ale v 21. století. Osobně bych za velmi účinný považoval princip třikrát a dost, který prosazovala ODS," dodal Holeček s tím, že než začneme měnit zákony, měli bychom se naučit maximálně využívat těch, které již platí.