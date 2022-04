Například obyvatel Střekova Petr Tovara na sociální síti Facebook svou nechuť shrnul do několika vět. „Správně tu lidi píšou: A co Střekov? To se ti tupci, co to mají na starosti, nedokážou zamyslet, že přes řeku Labe, na Střekově, je opravdu jen a jen Penny? Vždyť tady není ani žádná lékárna, nic. To Střekov k Ústí nepatří? Tato čtvrť se vám hodí, jen když vám jde koryto! Jinak na ní totálně pěkně zvysoka kašlete. Ale že se z Krásného Března vyjedou zatáčky a je tam další Lidl, tak to je ok. Že se nestydíte,“ zlobil se.