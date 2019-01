Střekov - Cvakání akumulátorových šroubováků se rozléhá nocí daleko. Poprchává a chlapi z technických služeb dotahují poslední šrouby na mobilní protipovodňové stěně. Vjet se už na Střekovské nábřeží nedá, značka oznamuje zákaz vjezdu.

I pro drzouna, nebo nespavce je ale jízda sem zbytečná snaha. Přes silnici se totiž táhne stěna z napískovaných pytlů, připomínající hlavní štáb uprostřed válečného stavu.

"Máme to tak ještě na hodinu," říká jeden z dělníků. Jeden by řekl, že je tu přání otcem myšlenky, jelikož stěna je dost dlouhá a už udeřila pokročilá hodina. Do ukončení evakuace zbývá sotva sedm hodin a půlka navrch, hodiny tedy ukazují, že máme půl druhé. Všichni doufají, že kulminace se přes hráz nepřevalí.

V některých oknech v činžovních domů se ale ještě svítí. Dokonce se občas vynoří osamělá postava, která něco schovává do auta. Lidé se navzájem uklidňují a žehrají na davy těch, kteří přicházejí ze zvědavosti. "Kdyby alespoň pomohli, tyhle výletníci," postěžuje si Miroslav, co tu bydlí. "Musíme se tu psychicky podporovat navzájem, jinak to nejde, někdo to možná nepochopí, ale to je tím, že to nezažil na vlastní kůži. Takovou zkušenost nic nenahradí."

Žádný div, že tak mluví. Lidé mají prostě z Labe strach. "Ještě před hodinou mi volala sousedka z vedlejšího domu, že má manžela v práci v Přístavní. Prý vyklízejí sklad. Sama děti odvezla k rodičům a čeká na něj. Brečela, že vyhlásili v noci evakuaci a že neví, jestli se její muž vůbec dostane domů," popisuje další z procházejících Střekováků. "Ani se jí nedivím, sama ženská doma, co bydlí ve Varšavské ulici u nového mostu, má to třicet metrů k Labi."

Pravda je, že rozhodnutí o evakuaci se objevuje na webu města o tři čtvertě na jedenáct v noci. Bez bližšího vysvětlení, nebo rozpisu ulic. Jen s telefonními čísly, kam si zavolat. Na krizové lince ovšem i v noci někdo sedí. "Varšavská," říká mladý hlas na druhém konci. "Ta je v evakuační zóně až od 10,8 metru. Tam ještě máte třicet centimetrů rezervu, nemusíte mít strach, zatím evakuace platí pro Labské nábřeží a přilehlé ulice," uklidňuje.

Labské nábřeží halí cvakání šroubováků a všudypřítomné vlhko. Voda je už docela vysoko. Web Povodí Labe hlásí i v noci hladinu na 6,5 metru a průtok 1490 kubíků za minutu. Ulicí prochází policisté v reflexních vestách a dva postávají u oranžového stanu, zahřívají se čajem, než zase vyrazí na obchůzku. "My tu budeme i ráno. Jsme tu všichni ze Střekova," říká unaveným hlasem strážník. "Hasiče tu už nenajdete, ti už jsou zpět na základně," dodává na otázku.

Znovu začíná pršet. Poslední hodiny před evakuací tak zkomplikuje další déšť. Předpověď je neúprosná. "Převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami, večer od severozápadu ustávání srážek," hlásí meteorologové z Kočkovské pobočky. Pršet přestane až večer. Možná.