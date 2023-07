Na střekovské poště mají fofr dvakrát denně. Na přetížení to ale nevypadalo

/FOTO, VIDEO/ Ve Svádově byla pošta od roku 1902. Přežila všechny režimy a války, ale od pondělí je zavřená v rámci úsporných opatření. Stejně jako to v Brné. Kdo by kvůli tomu čekal pondělní návaly ve spádové poštovní úřadovně na Střekově v Žukovově ulici, měl by pravdu a zároveň by se spletl. V pondělí 3. července totiž čekalo například kolem jedné hodiny odpoledne ve frontě šest lidí.