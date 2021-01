Přesto Novoveskou ulicí na Střekově denně projede několik desítek, možná i stovka aut. Je totiž jedinou rozumnou spojnicí s centrem Ústí nad Labem pro okály a Novou Ves. Dohromady zde žije něco kolem tří stovek lidí. Na její opravu by mohlo dojít letos.

Zdroj: DeníkPřístup autem je možný ještě přes Kojetice, tato varianta je však delší. „Je to kopec plný zatáček. Před Kojeticemi zahnete na Novou Ves a odtamtud dolů na okály. Zajížďka asi na čtvrt hodiny a několik kilometrů. Švabinského ulicí se na okály nedá dostat, silnice končí u lesa a dál pokračuje jen chodník,“ popsal jeden z obyvatel okálů, který se představil jako Honza, aby zdůraznil, proč je Novoveská pro obyvatele zdejších bílých řadových domků tak důležitá.

Neopomněl připomenout ani zimní patálie. „Obvykle bývá protažená, ale nepatří do plánu prioritních silnic. Takže když přijde husté sněžení a je lehce pod nulou, prostě klasická kalamita, musíme počkat, než protáhnou hlavní tahy pro MHD. To nesjedete bezpečně dolů a nahoru už vůbec ne. Ani okolo. Sám jsem jel z velkého nákupu a nezbylo mi než naházet všechno do celty, auto nechat pod kopcem a šlapat pěšky. Nadřel jsem se tehdy jako kůň. O náledí ani nemluvím,“ zavzpomínal Honza.

Zdejší lidé také řadu let bojovali i za zavedení linky MHD, ale nakonec neuspěli. Podle ústeckého dopravního podniku pro to prostě nejsou vhodné místní podmínky. „Silnice rozměrově nevyhovuje provozu vozidel městské hromadné dopravy kvůli parkujícím osobním autům, zeleni a tak dále. Dále by tu musely být vybudovány zastávky a točna splňující parametry bezbariérového provozu. Ve spolupráci se střekovským úřadem jsme tady již provedli testovací jízdu s autobusem délky 8,5 metru. Potvrdila, že lokalitu nelze za současného stavu dopravně obsluhovat,“ vysvětlila mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková.

Střekovský radní Stanislav Dunaj na okálech vlastní jeden dům. „S tou problematikou jsem slušně obeznámen. Kdyby místní nemohli jezdit Novoveskou, ale museli okolo, stálo by je to spoustu peněz za benzin nebo naftu a hromadu času. Rekonstrukce je ale záležitostí magistrátu, několikrát jsme to urgovali, byla v zásobníku oprav. Letos by opravy měly začít,“ zmínil Dunaj. Zároveň apeloval na umístění dvou zrcadel do nepřehledných zatáček a snížení povolené rychlosti. „Ta silnice nemá potřebnou šířku, aby byla při padesátce bezpečná,“ poznamenal.

Jak vysvětlil rozvojový náměstek primátora Pavel Tošovský, opravy Novoveské jsou v návrhu rozpočtu města na letošek. „Otázkou je, zda ho zastupitelé schválí. Minimálně bychom potřebovali opravit alespoň ta nejhorší místa,“ dodal s tím, že je hotová projektová dokumentace a letos by měla být provedena první etapa rekonstrukce Novoveské ulice.