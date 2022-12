Energetik společnosti Energy Ivan Růžička ale poznamenal, že konečné ceny pro Střekov stanovil THMÚ a ne Energy. Nově budou účtovat 750 korun za gigajoule pro výměníkové stanice a osm stovek pro lidi připojené k parovodu. Museli to prý udělat kvůli výraznému růstu nákladů. „U nás je to cena uhlí. Dřív stála tuna tisíc korun a nyní pět tisíc. Jelikož musíme odsiřovat, potřebujeme vápno. Cisterna stojí dvě stě tisíc korun, čili je oproti loňsku dvojnásobná. Do toho emisní povolenky, to je strašidelné. Na plyn ani nejedeme, je to příliš drahé a i ten obsahuje síru,“ argumentoval s tím, že ještě s dodavateli jednají, což znamená, že by se ceny tepla mohly hýbat.

Emisní povolenky

Společnost minulý rok platila třísettisícovou pokutu od České inspekce životního prostředí za vypouštění nadlimitního množství síry s tím, že pravděpodobně pokazila administrativu spojenou s emisními povolenkami, o kterých se energetik Růžička zmínil. Každý rok totiž EU vydává určité množství těchto povolenek, přičemž toto množství neboli emisní strop během let rovnoměrně snižuje v souladu se svými emisními cíli. Systém tak umožňuje kontrolovat a průběžně redukovat množství vypouštěných emisí. Laicky a zjednodušeně řečeno, chce-li firma vypustit emise nad limit, musí si koupit na burze povolenku od firmy, která ji nepotřebuje. V té spojitosti pak také Energy loni vyvracela tvrzení, že na Střekově končí.

Uhlím topí i trmická teplárna dodávající teplo THMÚ. „Cena uhlí pro příští rok je pro oba dodavatele tepla v Ústí nad Labem stejná, takže pokud jeden dodavatel zdraží výrazně víc než druhý, tak to pravděpodobně nebude cenou uhlí,“ poznamenal mluvčí Severočeských dolů Skupiny ČEZ Lukáš Kopecký.

Čekání na verdikt úřadu

THMÚ bude od společnosti Energy pro příští rok kupovat teplo za 750 korun za gigajoule (bez DPH). K navýšení na konečných zhruba 1 150 korun za teplo pro obyvatele Střekova jednatel THMÚ Holka vysvětlil, že náklady na páru tvoří pouze jednu složku ceny pro odběratele, ač jinak nejvýznamnější. Podle něj je potřeba počítat i s dalšími, proměnlivými náklady, které musejí přičíst k tomu, co platí Energy za dodávky. Tepelné ztráty v rozvodech, mzdy a režijní poplatky, elektřinu a další.

„Vliv na to mají opravy i zisk, ten ovšem tvoří asi dvě a půl procenta. Kdyby společnost žádný neměla a odečetli bychom ho, tak by to na cenu tepla mělo neznatelný vliv. Pokud bychom se pokusili udržet nižší cenu, museli bychom společnost poslat do ztráty a s tím nemohu z principu souhlasit. To by bylo špatně,“ řekl s tím, se snažili vysokému navýšení cen na Střekově zabránit vyjednáváním. „Jediný, kdo to může rozklíčovat, je teď ERÚ. Musíme počkat, jak dopadne náš podnět, který jsme podali,“ dodal Holka.

Střekované, závislí na dodávkách tepla od THMÚ, reagují na dotazy buď se vztekem, nebo rezignovali a odpovídají něco o teplých svetrech a ponožkách. „Asi se naučíme štrikovat a budeme nosit další svetr, jak nám chytře poradila paní ministryně. Co na to asi tak mám jiného říct? Pomůže mi vztek? Nepomůže. Možná, že padnou ceny, až Putin odtáhne z Ukrajiny, a to bude leda tak na svatého Nikdejše. Určitě ne dřív, než si ho odvede zubatá,“ zlobil se Střekovan Patrik Hoffmann.

Z cen tepla se stal i komunálně-politický problém. Vedení města, coby zástupce minoritního vlastníka THMÚ, není dvojími cenami za teplo nijak nadšené. „Samozřejmě se nám tak vysoké ceny za teplo nelíbí. Bohužel to v tuto chvíli nemůžeme nijak významně ovlivnit, ta situace dopadá na každého. My vnímáme, že lidé jsou kvůli zdražení energií a inflaci ve složité situaci. Ale THMÚ podal podnět na ERÚ, aby prozkoumal, zda je cena tepla, stanovená společností Energy, oprávněná. Do té doby bude dobré, abychom se zdrželi komentářů. Pokud úřad zjistí, že je něco v nepořádku, provedeme příslušné právní kroky,“ dodal ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2021).