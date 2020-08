Puch z provozů v bývalé Setuze ve čtvrtek 27. srpna zasáhl hlavně Kamenný vrch. Problém ale trvá měsíce.

Na Střekově je často cítit zápach. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Zápach zahalil široké okolí areálu Setuzy. Ve čtvrtek víc na Kamenném Vrchu než na dolním Střekově. Jeho šíření závisí na počasí a vanoucích větrech. Místní lidé trpí zápachem desítky let, nezmizel ani po pádu komunistického režimu. A ani poté, co nový vlastník výrobního podniku, firma Glencore, do provozu instaloval pračky vzduchu.