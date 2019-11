Ústí nakonec zřejmě nezbude než vyhlásit veřejné hlasování, zda většina obyvatel Střekova obchodní centrum v navrhované podobě opravdu chce.

„Naše čtvrť je mrtvá. Co tady vlastně máme? Jen malé Penny. Lékárny zkrachovaly, trafiku drží nad vodou jen levné cigarety, pizzerie nefunguje, nemáme ani pořádné náměstí. Je mi jedno, jestli to bude krabice. Ať to postaví a pak klidně postupně vylepšují,“ řekla například mladá maminka Jana, která žije na dolním Střekově.

Podobně smýšlí i lidé z horní části obvodu, kterým vadí, že musí spotřebovávat drahý benzín a naftu, když potřebují zajet kvůli víkendovým nákupům do Trmic nebo na Dobětice.

Naopak zveřejněnou podobu supermarketu a retailových obchodů kritizuje třeba Mirek Jonáš ze Všebořic. „Je to prostě taková krabice z periferie. U nás kvůli takovým obchodům v jiných částech města skončilo Tesco. Já i moji sousedi jsme proti, alespoň co vím,“ podotkl a neopomenul zavzpomínat na to, jak dojížděl do Setuzy pracovat v dobách, kdy na dnešní proluce u soudu stály činžovní domy. Ty minulý režim vyhodil do vzduchu.

O podobě zamýšlené výstavby chce ještě vedení města jednat. „K tématu se budou moci vyjádřit i ostatní občané v anketě, kterou uspořádá město,“ slíbil náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO 2011).

Podle Pavla Trny, který má projekt ve společnosti Saller Group na starosti, však budou z ekonomických důvodů možné už jen dílčí designové změny. Investor totiž ustoupil požadavku na parčík, ponechání části travnaté plochy pro venčení psů a dalším.

„Pro nás jsou nejdůležitější zákazníci. Nestavíme fabriku, kde se po vydání stavebního povolení uzavřeme a všechno nám bude fuk. Musíme být atraktivní pro lidi, protože nás živí. Když postavíme hnus, nebudou tam jezdit a zkrachujeme,“ zmínil Trna.

Starosta Střekova je pro

Rozporuplné postoje mají i členové samosprávy. Střekovský starosta Petr Vinš (Za lepší Střekov), známý svými „zelenými“ postoji, stavbu podporuje, což mnohé překvapuje. „Mám na ni kladné ohlasy od Střekováků. Negativně stavbu vnímá velká skupina mimostřekovských a často mimoústeckých lidí,“ poznamenal.

Jeho kolega z hnutí a radní Jiří Železný uspořádání hlasování vítá. „Byli bychom ale rádi, aby o tom rozhodli sami Střekované, nás se to týká především. Naštěstí vedeme diskusi o tom, jak stavět. A ne, jestli tam obchodní centrum postavit, či ne,“ upozornil Železný.

Odpůrce stavby, či spíš její podoby, je hnutí PRO! Ústí, třeba architekt a ústecký zastupitel Jan Hrouda. „Chceme normální kus města, jak to v těchto místech bylo,“ uvedl.

V minulosti existoval plán postavit v těsném sousedství soudu bytové domy, takzvanou Rezidenci Labe firmy AZ Sanace. „Tento projekt jsem opustil. Necítím v Ústí poptávku po luxusních bytech,“ dodal šéf společnosti Jakub Zavoral.