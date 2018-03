Střekovská hala se probouzí. Gymnastky zvažují, že by tam uspořádali mistrovství

Ústí nad Labem - Tréninky sportovních klubů, in-line bruslení, teď v sobotu dokonce oblastní závody v gymnastice. Od té doby, co areál koupil nový majitel, povstává sportovní hala u zdevastovaných Vrbenského lázní jako pták Fénix z popela.

Ředitelka sobotního gymnastického závodu Jarní liga I. série v základním a kombinovaném programu Helena Babinková v hale závodila už před více než 20 lety. „Sice jsem tam vešla a bylo to jako v sedmdesátých letech, ale za tak krátkou dobu nemohl nový majitel udělat viditelnou práci,“ zamýšlela se při sobotních závodech.

ZATÍM CHYBÍ ŠATNY

Klání se zde rozhodla uspořádat, protože tělocvična ústecké univerzity je teď v rekonstrukci. Závodů se účastnilo na 160 gymnastek, jejich výkonům přihlížely tři stovky diváků.

„Velmi nám to na Střekově vyhovovalo, jelikož tu mají tribunu a všichni diváci si mohli sednout. Na druhou stranu nám chyběly šatny. Ale vyšli nám vstříc a půjčili i nevyužité pokoje pro ubytování a další dvě místnosti v suterénu,“ pokračovala ředitelka Babinková.

Organizátoři prý dokonce zvažují, že by se sem od září přestěhovali natrvalo a uspořádali tu i republikové mistrovství v gymnastice.

Služby spojené se střekovskou halou si pochvaloval i ředitel Domu dětí a mládeže Jan Eichler. Pořádali tu totiž veřejné in-line bruslení s výukou. „Myslím, že akce měla úspěch. Majitel s námi jednal velmi vstřícně a lektoři byli výborní,“ řekl Eichler.

Nový vlastník Miloš Podolský poznamenal, že do haly postupně přicházejí i další sportovci. V současnosti ji už využívá zhruba desítka oddílů. Naopak velkou komplikaci a jistou zátěž představuje přilehlá budova lázní. „Tak to je hudba budoucnosti. Budeme rádi, když v dohledné době uděláme novou střechu. Peníze si také netiskneme,“ posteskl si.

JSME PATRIOTI

Jakmile budovu stavebně zabezpečí, bude muset na čas počkat. „Je to opravdu velmi finančně náročné a my na to nemáme žádné dotace. Jsme jen patrioti. Třeba v budoucnu potkáme nějakého developera nebo získáme nějakého společníka,“ zadoufal nový majitel Podolský.

Teď prý se zaměří především na sportovní halu, která bude na prvním místě. Chce pro ni získat širokou sportovní veřejnost a nadšence. Jako právě ústecké gymnastky, které si tu zarezervovaly všechny pátky. „Vyhovuje nám i vysoký strop,“ pochválila halu ředitelka závodů Babinková.

Vedení Střekova oživení haly vítá. „Ale co se využití lázní týká, je nutno, aby majitel a developer pamatovali na územní plán,“ dodala střekovská starostka Eva Outlá.