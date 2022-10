"Podobných akcí je v republice víc, Střekovská kamera má svůj kredit, proto se stále vracíme ve vzpomínkách k zakladateli Ivo de la Renotiérovi. Dnes jsme pozvali do Ústí nad Labem jeho sestru, aby převzala in memoriam poděkování Města za obětavou a příkladnou práci pro veřejnost. Jsem unavená, ale nesmírně šťastná. Objevili se noví sponzoři, bez jejich finanční pomoci by akce zanikla. Talentovaných amatérských filmařů je stále víc, chválí přírodu, fortel jednotlivců, zapomenuté zvyky, aktivní stáří. Děkuji všem, kteří mi pomáhali, dvoudenní akce se připravuje několik měsíců. Končila předáním cen v sobotu 15. října v 18.00. Na druhé straně mě nesmírně mrzí, že potřebná dotace z Ústeckého kraje nám byla odepřena," svěřila se v sobotu Alena Krejčová.

Tříčlenná porota byla přísná, ale spravedlivá. Bedřich Ludvík pětadvacet let pracoval v televizi jako dramaturg hrané tvorby. Jako scénárista a režisér napsal a natočil několik dokumentárních seriálů, deset let působí jako pedagog na Písecké Filmové akademii. Jiří Petrů pracuje jako pedagog v oboru audiovizuální techniky na Střední odborné škole Multimediálních studií v Poděbradech. Jan Beneš je hudební pedagog, kapelník, sbormistr, skladatel scénické hudby. Učil dlouhá léta na ZUŠ a Pedagogické fakultě.

V sobotu 15. října pokračovala soutěžní projekce, potom přišel na řadu rozborový seminář, na který se všichni těšili. Pětadvacítka amatérů, proti třem profesionálům. Každý dostal svou šanci. "Viděl jsem krásný příběh a skvělou kameru, všechno pokazil zvuk. Poradím vám prověřený trik. Když provází závěr neznámý šum, ukažte divákům příčinu," tvrdil Jiří Petrů.

Průměrný věk amatérů byl odhadem pětašedesát let, nejmladší byla Markéta Hadravová z Dolan, která soutěžila v kategorii animovaný film. Nejvíc byl chválen David Březina z Prahy. "Prostě ten váš film neměl chybu, záběry z dronu byly mimořádně kvalitní, kamera se nepohla, zvuk čistý, příběh zajímavý," prohlásil Bedřich Ludvík a vyžádal stanovisko od čtyřicetiletého borce. "Kolem roku 1996 jsem ve škole dostal do ruky poprvé kameru, s kamarády jsme dělali rozhovory se seniory. Bavilo mě to. Nějak mě to chytlo. Do Ústí jezdím několik let, v loňském roce jsem byl třetí v kategorii hraný film, hodně lidí tu znám. Záběr z dronu jsme točili tři dny, nebylo to jednoduché, ale povedlo se," vysvětloval dotázaný. Následovala krátká přednáška o používání dronů s kamerou.

Bylo to mimořádně přátelské a pro mnohé poučné setkání lidí se stejným zájmem. Navzájem si drželi palce, otevřeně mluvili o problémech, které je při vzniku filmu provázely. Porota chválila, za posledních deset let se zlepšila především práce s technikou. "Všem doporučuji týmovou práci, profesionální film pracuje s mnoha odborníky, amatér je na všechno sám, ale každý má kamaráda, který může přidat další oči, změnit pohled na věc. Zkuste to," nabádal přítomné Bedřich Ludvík. Hodně lidí odjíždělo domů už v pátek večer, někteří přijeli ze Slovenska, z Německa. Čekala je dlouhá cesta. Ti, co zůstali, vyprovodili ze sálu potleskem Alenu Krejčovou, která nezakrývala dojetí.

Na závěr byly předány ceny:

1. místo v kategorii Naše voda získal Jaroslav Nykl z Prahy. Film se jmenoval Balada o vodě.

1. místo v kategorii Animovaný film a experiment získal Jaroslav Nykl z Prahy. Film se jmenoval Diva.

1. místo v kategorii Dokument a reportáž získal Václav Fořt z Prahy. Film se jmenoval Život s vůní skla.

1. místo v kategorii Film a videoklip získal Martin Bohadlo z Náchoda. Film se jmenoval Byznys.

Zvláštní cenu primátora města Ústí nad Labem získal Karel Tvrdík ze Zruče nad Sázavou za dokument nazvaný Mezi profesionály.