Střekovská reality show. Policie odložila udání na místní radnici

Ústí nad Labem - Vedení Střekova uznalo administrativní chyby. Udání na policii má ovšem za předvolební agitku.

Eva Outlá - starostka Střekova.Foto: DENÍK/Kristián Šujan

Policie odložila trestní oznámení zastupitele Viktora Malinkoviče (KSČM) na střekovskou radnici. Podal jej začátkem dubna tohoto roku pro podezření z porušení povinností při správě cizího majetku. Nelíbily se mu výsledky kontroly správy a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterou tu provedl ústecký magistrát.

„Nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení,“ zdůvodnil rozhodnutí policie komisař Radim Zíta.

Vedení Střekova rozhodnutí policie vítá. Uznalo sice, že úředníci pochybili, ale pouze v administrativní rovině a nezpůsobili přitom žádnou škodu.

„Podobná nesmyslná udání jen zbytečně zatěžují policii. Vidím to jako součást předvolebního boje,“ poznamenala zdejší starostka Eva Outlá (PRO! Ústí).

Sám zastupitel Malinkovič už nechtěl kauzu dál rozmazávat. „Hodnotit policejní práci mi nepřísluší. Mohu pouze doufat, že vyšetřovatelé nic neopomenuli a pracovali tak, jak mají. Jejich rozhodnutí musím respektovat. Jestli se mi to líbí, nebo ne, to už je samozřejmě jiný příběh,“ poznamenal.

Trestní oznámení ovšem vyvolalo na střekovské radnici poměrně velké emoce. Špitalo se o narušených vztazích mezi zastupiteli, radní tahali pověstné „kostlivce ze skříně“ v podobě milionových škod z minulosti. Další zastupitelé hovořili o obvyklé střekovské „reality show“.

Starostka Outlá obvinila předchozí vedení z liknavosti, která zapříčinila promlčení škody ve výši 1,6 milionu korun. Bývalá starostka Miroslava Lazarová (ODS) se bránila nevymahatelností dluhu ve smyslu „kde nic není, ani smrt nebere“.

Zastupitel Jiří Železný (Za lepší Střekov) souhlasil s Malinkovičem v tom, že na radnici je rozhodně mnoho ke zlepšování. Na druhou stranu si ale nemyslí, že by to bylo na trestní oznámení.

„Víme, že je co zlepšovat. Pomalu se to zásluhou nového tajemníka Kamila D. Slapničky daří, ale je to běh na dlouhou trať,“ dodal.

Ostatně, přihlížející na zasedáních střekovských zastupitelů zažili už ledacos. Krom obvyklých invektiv i sázku. Dosluhující starosta Vlastimil Žáček se v roce 2009 vsadil s opozičníkem Josefem Liehnem o to, že na karlovarské kolonádě není hotel levnější než 4 tisíce za noc. Byl, za 17 stovek. Prohrál, a tak musel ve Svádově u altánku na cyklostezce nainstalovat houpacího kohouta pro děti.