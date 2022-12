V roce 2015 byla dokonce hotová projektová dokumentace a ve veřejné soutěži vybrána firma, která zakázku na revitalizaci nábřeží měla provádět. Jenže na popud tehdejšího střekovského vedení město zakázku za 12,7 milionu odpískalo a platilo zhruba 555 tisíc korun odškodné.

Ačkoli proti zrušení projektu v roce 2015 nikdo moc neprotestoval, hlasy požadující zvelebení Střekovského nábřeží a požadavky na jeho oživení dodnes neutichly. Je zde v podstatě jen jedno veřejné místo k posezení a grilování. Nejambicióznější plán přitom počítá s propojením cyklostezky a centra města, stejně tak stezky pro chodce, ale na to prozatím nejsou peníze a ani vhodné dotační tituly. Místní se tedy prozatím budou muset spokojit s plánem na získání pronájmu v zadní části nábřeží a osázením pásu zeleně od železničního mostu směrem k viaduktu.

Mezi ty, kdo by chtěli mít na nábřeží promenádu s muzikou a stánky, patří i místní obyvatel Martin Kubát. „No, Střekov vlastně nemá nic, jedno Penny akorát. Taková promenáda, kde by mohla být divadelní představení, regata, stánky a koncerty, všechno open air a s luxusním výhledem na řeku a Portu Bohemicu by byla docela fajn změna. Já nevím, proč to tehdy zrušili. To byli většinou lidi, co tady nebydlí, stejní, kteří nám kecají do obchodního centra,“ durdil se.

Na uvedení podobné vize do života si ovšem budou muset všichni počkat, až bude příznivější "konstelace hvězd". Starosta Střekova Pavel Peterkac (ANO 2011) totiž vysvětlil, že úpravy nábřeží jsou teprve v plánu jednání. „Teprve o tom budeme s kolegy v radě hovořit. Rádi bychom v zadní části nábřeží, kde se pořádá odemykání řeky, domluvili s Povodím Labe nějakou výpůjčku parcel a starali se o ně, sekali trávu, uklízeli. Ono je to de facto ještě koryto řeky, takže se sem mohou dát jen věci, které jdou rychle odvézt. Taky musíme vzhledem k tomu, že tu je CHKO, zjistit, co je přípustné sem umístit. Podle rozpočtu chceme vybudovat odpočinkové místo,“ popsal s tím, že obvod dostal navýšené finance na zeleň a podle svých možností by tedy chtěl osázet zelený pás od železničního mostu stromy, keři a květinovými záhony. „Stánky nevím, pod mostem to jednu sezónu bylo, ale pak už se nikdo neozval,“ poznamenal starosta.

Radní města pro investice a rozvoj Pavel Tošovský (nez.) také připomněl zrušený milionový projekt na obnovu nábřeží. Střekovským radním se nelíbila tribuna pro víc než 130 lidí a další objekty v ceně za zhruba sedm milionů korun.

„Od té doby máme různé studie, které leží na Střekově v šupleti a polovina z nich je neuskutečnitelná. Přesto bychom rádi něco pro zvelebení nábřeží udělali. Lavičky a koše jsme podpořili jako dobrý začátek. Ale v současnosti nejsou dotace, ale daly by se možná získat od fondu pro dopravní infrastrukturu na stavbu lávky. Samozřejmě v tom budeme nápomocní, ale řekl bych, že míč je na straně Střekovva,“ dodal Tošovský s tím, že žádný konkrétní projekt zatím není hotový.