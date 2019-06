Elektrokoloběžku koupí střekovský obvod svému starostovi Petru Vinšovi (ZLS). Odhlasovali to zdejší radní včetně starosty většinou jediného hlasu. Vinš ji bude moci využívat i pro soukromé účely. Nákup vyvolal na sociálních sítích pozdvižení. Jedni nadávají, druzí se smějí, jiní žasnou.

Sám Vinš argumentuje, že mu to přijde mnohem levnější než služební škodovka jako u jiných městských obvodů. „Auto? To máte náklady na údržbu, pohonné hmoty, školení řidičů a tak dále. Přijde to minimálně na tři čtvrtě milionu korun plus starosti kam s ním, až mu skončí životnost,“ bránil se s tím, že elektrokoloběžka bude stát jen 17 tisíc.

Po městském obvodu prý dosud jezdil koloběžkou svého syna, který ji ale potřebuje na tréninky. Auto v případě potřeby používal svoje, aniž by si nárokoval náhrady. „Koupit služební auto, tak si toho nikdo nevšimne, ale takhle je z toho zbytečná show,“ divil se.

Některým kritikům nevadí samotná koupě koloběžky, ale to, že Vinš nenahlásil podjatost a sám pro koupi hlasoval. „I když se jednalo o hračku pro něho,“ poznamenala například Dagmar Dadučová.

Bzura: Ještě kopací balón a pinčes

To bývalý komunální politik Radim Bzura nákup „kolobrndy“ považuje rovnou za šaškárnu. „Každé další usnesení ze všech obvodů mě utvrzuje, že se bez nich obejdeme. Centrální obvod řešil tři roky nákup multikáry a Střekov koloběžku i pro soukromé účely. Teď ještě kopací balón a pinčes,“ glosoval.

Ani v radě střekovského obvodu nepanovala shoda. „Zdržela jsem se, protože s tím nesouhlasím. Nechápu důvod, proč mít na radnici elektrokoloběžku. To bych si mohla rovnou přát elektrokolo, i když ho mám,“ vysvětlila střekovská radní Aleša Kymličková (ODS).

Co se auta týká, jeho koupi by prý podpořila, pokud by na to obvod měl peníze v rozpočtu. To, které mají, je už staré. „Automobil slouží všem. Nedovedu si představit, že by naši úředníci jezdili po městě na kolobrndě,“ kritizovala.

Otázku podjatosti nechá starosta Vinš prověřit právníky. „Pro jistotu. Pokud by to skutečně byla chyba, revokovali bychom rozhodnutí a hlasovali znovu a správně,“ slíbil.

V ostatních obvodech mají služební auta. Někde pro starostu, jinde pro všechny. V Neštěmicích používá služební auto celá radnice podle potřeby. „Já osobně ho nevyužívám,“ řekla starostka Yveta Tomková (Vaše Ústí). Starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský (ANO 2011) má služební vůz přidělený, ale podle svých slov ho využívá jen k práci. „K soukromým účelům ho vůbec nepoužívám, přesednu si do svého. Ani to nemám v plánu a nezajímám se o to, zda to vůbec lze,“ konstatoval Šimanovský.

Podobné je to i v centrálním městském obvodu.