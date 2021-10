Nikde žádná reklama, nabídka se šířila pouze mezi běžci na facebooku, pořadatelé počítali s dvacítkou odvážných. Přesně v deset hodin dopoledne byl pod hradem odstartován nultý ročník. Cíl byl na vrchním parkovišti, kde byla nejen časomíra, ale i catering.

Převýšení na maratonské trati 1800 metrů, startovní čísla převzali zástupci Krupky, Loun, Děčína, Slaného, Prahy, Kladna, Mostu, Teplic, Mělníka a Ústí nad Labem. Všichni měli mapku, chytrý telefon a speciální hodinky, přesto hodně lidí zabloudilo. Někdo si dal tu práci a barevné značení na několika místech odstranil.

"Mám rád dlouhé závody v terénu. Člověk si vyčistí hlavu a ještě může pozorovat krásnou přírodu. Tahle akce jde hlavně za Karlem, v organizačním týmu byla ještě má manželka Hanka. Počasí nám přálo, trať byla fantastická. Jen si představte ty výhledy. Vysoký Ostrý, Tlučeň, Plešivec, Varhošť a tak dále. Nejen Pražáci byli nadšení. Jeden závodník vyběhl na dvacítku o hodinu dříve jen proto, aby si vyzkoušel trať a stihl odjet do práce (smích). To však nebylo všechno. Ústecká specialistka Lenka Berrouche vyběhla po půlnoci na nejdelší trať sama s čelovkou, v cíli byla za šest hodin a tvářila se spokojeně. Vytrvalci jsou krásní blázni, bojují hlavně sami se sebou," sděloval všem s mikrofonem v ruce Jan Adamec.

Desítku vyhráli domácí borci Petr Zuda a Jarmila Sobecká, ale nejvíc potlesku obdržela jako vždy nejmladší účastnice závodu, devítiletá Kamila Synáčková. Tentokrát běžela s tatínkem, kousek před ní doběhla její starší sestra Barbora.

I dvacítka měla vítěze ze stejného města. František Dočekal z Kladna běhá běžně maratony, v deníčku jich má kolem stovky.

"Tohle byl nádherný závod, také jsem trochu zazmatkoval na trati, ale měl jsem nápovědu v hodinkách, tak jsem to srovnal. Z Kladna jsme přijeli čtyři, kamarád nás upozornil na tuhle akci, která se musela líbit," prohlásil spokojený běžec s číslem 219 na hrudi a předal slovo Ivetě Bodnarové, která byla nejrychlejší na stejné trati mezi ženami.

"Také jsem z Kladna, také musím jenom chválit. Pro mne to byla spíše procházka krásnou krajinou, jsem zvyklá na drsnější akce, tu poslední jsem absolvovala nedávno. Koncem září jsem běžela Spartathleon v Řecku. Panečku, to byla zabíračka. Z České republiky nás tam bylo 13, trať byla dlouhá 246 kilometrů, běželo se z Atén do Sparty. Moc lidí to tady neví, ale Češi tam zanechali výraznou stopu. Vyhrál domácí závodník, Radek Brunner byl druhý, Milan Šumný třetí! Já jsem to běžela 34 hodin," svěřovala se závodnice v modrém tričku.

Nultý ročník Ústeckého Trail maratonu absolvovalo celkem 60 běžců. Pro začátek zajímavé číslo.

Výsledky maratonu - muži:

1. místo - Smetana Martin - Running Lions - čas 4:21:33

2. místo - Laube Michal - Libochovice - čas 4:33:45

3. místo - Studnička Václav - Krupka - čas 4:37:38

Výsledky maratonu - ženy:

1. místo - Boubelíková Jitka - Tuláci na cestách - čas 5:40:11

2. místo - Musilová Dáša - Jílové - čas 6:17:15

3. místo - Kantová Olga - Teplice - čas 6:17:15