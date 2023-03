/FOTO/ Po tříleté pauze se i Střekované dočkali svého reprezentačního plesu. Uskutečnil se v sobotu 25. března, tentokráte v interiérech zámečku Větruše.

29. Střekovský ples na Větruši s Petrem Kotvaldem | Foto: Vilém Maruš

Po slavnostním zahájení a předtančení od formace Basta Cheerleaders již sál patřil tanečníkům, kterým hrála po celý večer kapela Brass Bombers. Po půl desáté vystoupil také host večera, populární Petr Kotvald. Svými klasikami zvedl ze židlí a rozhýbal většinu přítomných.

„V letošním roce máme tu čest být jediným plesem zde na zámečku Větruše. Prostory jsou po zimní sezoně krásně zrekonstruované, takže o to lepší zážitek si myslím že to je. Snažili jsme se připravit zajímavý program, po Petru Kotvaldovi později večer budou mít vystoupení burlesky a samozřejmě nám tady nechybí ani tombola. Návštěvníci do ní při vstupu dostávali soutěžní lístečky a pokud budou mít štěstí, mohou vyhrát třeba nějaký zajímavý pobyt," shrnula program slavnostního večera jeho pořadatelka Jana Bertlová.