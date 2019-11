Rozpory ve střekovské koalici vyústily až do zákazu starostovi Petru Vinšovi (ZLS) hovořit za úřad. Přesněji se vyjadřovat na obecním facebookovém profilu za radnici. Má to prý dělat sám za sebe. Radní o tom rozhodli na poslední zasedání.

Přitom tím, kdo obec navenek zastupuje i podle zákona o obcích je právě starosta. Místní lidé nad tím nevěřícně kroutí hlavou, opozice připomíná, že jsou důležitější věci než žabomyší války.

Podle Vinše to není poprvé, co jej kolegové z rady obvodu upozorňovali, že má mluvit jen sám za sebe. „Namítal jsem, že jako ten, kdo obvod zastupuje, bych snad logicky měl mít právo hovořit za městský obvod, ale prý ne. Není to v souladu s organizačním řádem. To je prostě absurdní,“ zlobil se starosta Vinš.

Opatření, zabalené do litery organizačního řádu, navrhl radní Stanislav Dunaj (PZS). „Organizační řád schválilo minulé vedení, ne my. Mně prostě vadí, že starosta občas informuje dřív, než to projedná s námi nebo to schválí zastupitelstvo. Nehledě na to, co se stalo ve Velkém Březně, kde starosta odstoupil a smazal facebookový profil. To bych si u nás nepřál,“ argumentoval.

Střekované nad tím žasnou. „Ten náš Střekov je snad začarovaný. Není to poprvé, co nám lidi, které jsme si zvolili, dělají ostudu. Takové dohady tam snad nepatří, to chtějí zase ochromit úřad jako v minulém období. Opravdu mi vadí, když se nám v okolí smějí,“ poukázala Irena Hromádková.

Odkazuje tím na rok 2016, kdy politická krize začala odchody úředníků, pokračovala odvoláním místostarosty Jiřího Němečka, odchodem dalších radních z funkce, vzápětí odvoláním starosty Miroslava Štráchala a vyústila situací, kdy obvod několik měsíců neměl žádné radní, případně jen jednoho.

Jiří Němeček je zastupitelem za hnutí PRO! Ústí i v tomto volebním období. Facebook považuje spíš za kontraproduktivní nástroj komunikace. „Spíš by měli vydat tiskovou zprávu. Koalice by si také měla vybrat mluvčího, jestli jim nevyhovuje starosta Vinš. Nebo se domluvit na pravidlech, kdy a co říkat. Jak si to sestavili, takové to mají. Jestli mají rozpory, je to jejich problém,“ poznamenal.

Za problém uvnitř koalice to označil i opoziční zastupitel Milan Anýž (SPD). „Osobně jsem se s nimi o tom nebavil, nemám o tom dost přesných informací. I když jsme samozřejmě leccos zaslechli a už to trvá nějakou dobu. Já to radši ani nebudu komentovat,“ reagoval.

Starosta Vinš prozatím informuje o dění ve svém městském obvodu skrze facebookové stránky hnutí Za lepší Střekov, za které kandidoval ve volbách. Zde například oznámil plány na velkorysou rekonstrukci hřiště v Truhlářově ulici, hasičské zbrojnice a sídla dobrovolných hasičů.

Nad situací se pozastavil i politolog a pedagog ústecké Univerzity J. E. Purkyně Daniel Kroupa. „Domnívám se, že je daleko efektivnější starostu odvolat, než se ho snažit podřídit kuratele koaličních partnerů,“ dodal.