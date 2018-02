Střekovští chtějí prodloužit linku MHD. Vznikly by tři nové zastávky

Ústí nad Labem - Tři nové zastávky MHD a přibližně kilometr navíc by mohla dostat linka číslo 9. Na střekovské části své trasy by navíc jezdila smyčkou přes ulice Jeseninova, Žukovova a Truhlářova. Tudy za minulého režimu jezdívala.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Filip Vlček

Jedna zastávka by mohla být u bývalých lázní Vrbenského, druhá na bývalé točně v Truhlářově ulici. Poslední, na znamení, na křižovatce Jeseninovy a Rubensovy.

ODŘÍZNUTÍ OD ZBYTKU SVĚTA

Obvodní radnice s nápadem oslovila ústecký dopravní podnik na podnět neformálního sdružení Za lepší Střekov. Jeho člen a zastupitel obvodu Jiří Železný poukázal na to, že zmiňovaná část Střekova je z hlediska MHD odříznutá od zbytku obvodu i města. Busy ji prý jen obkrouží po ulici Karla IV. na Novosedlické náměstí, nebo kolem Kamenného vrchu.

„Odevšad je to na zastávku daleko. V Žukovově ulici, případně Bratří Mrštíků, žijí především senioři, v dalších domech zase bydlí mladé rodiny s malými dětmi. Vymýšleli jsme linku tak, abychom jim vyšli vstříc a zároveň byla co nejekonomičtější,“ vysvětlil zastupitel Železný. Podle jeho názoru právě zavedení MHD bývá základním předpokladem pro rozvoj jakékoli lokality a komunity, jež v ní žije.

Jak vysvětlila střekovská starostka Eva Outlá, místní radnice už s požadavkem oslovila i Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

„Iniciativu podpořila celá řada neustále se opakujících požadavků, stížností a návrhů na toto téma od samotných Střekovanů. Nápad před časem podpořili i ústečtí radní. Dostala jsem za úkol návrh projednat s dopravní policií, odborem dopravy a dalšími institucemi,“ uvedla starostka Eva Outlá.

VSTŘÍCNÝ POSTOJ DOPRAVCE

Nemusel by to být velký problém. Například ředitel dopravního podniku Libor Turek k tomu má jednoznačně vstřícný postoj. „Nebráníme se tomu, technicky to není zase takový problém. Předložili jsme návrh nové trasy linky číslo devět a záleží na tom, jak se k němu Střekov postaví, především sami jeho obyvatelé,“ poznamenal Turek.

A přesně to teď radnice zjišťuje. Na svůj web umístila návrh nové trasy autobusové linky, která obsluhuje i Novou Ves a Kojetice, a odstartovala anketu, v níž se místních ptá, zda souhlasí. Svůj názor mohou lidé radnici doručit do 26. února.

Oslovení lidé s ní většinou souhlasí. Například manželé Veronika a Jindřich Zalabákovi. „Ještě jako děcko mě rodiče vozili do školky, která byla nedaleko Setuzy. Na tu dlouhou zeď od ZPA v Truhlářovce, co jsem na ní z autobusu koukal, nezapomenu do smrti,“ vzpomínal Zalabák.

Ti, co nesouhlasí, poukazují třeba na to, že na bývalé točně MHD, kde má být jedna ze zastávek, parkují. To platí i o Jeseninově ulici.

„Musíme dbát na to, aby tudy projeli záchranáři a hasiči. Když projedou oni se svou technikou, tak tam projede i autobus MHD,“ dodala starostka Outlá.