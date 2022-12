"Já vím, zase se najdou lidé, co mi budou nadávat, že jsem pustil na Střížák těžká auta, že tam nikde není lavička, že sportovci na kolech plaší zvěř, že jsem měl raději řešit rybník. Jsem učitel, sportu jsem se nikdy nevyhýbal, vím, že děti potřebují prostor k vlastnímu vyžití. Ve funkci cyklokoordinátora města Ústí nad Labem nejsem dlouho, ale snažím vyhovět požadavkům doby. Horská kola potkáte všude na dovolené, proč by naše město mělo stát stranou. Rybník by se mi moc líbil v celkovém zadání, ale to už není moje parketa," vysvětluje vysoký Honza a představuje nový areál.

Singletrail na Střížáku vyvolává nelibost. Vadí hlavně chybějící zákaz vjezdu

"Jsou to necelé dva roky práce, řada jednání, razítek, konzultací. Projekt byl schválen, zhotovitelem byla firma mladého sportovce z Plzně, který podobných areálů realizoval několik. Na předání stavby si přivezl Tomáš Brožík i kolo, aby nám názorně předvedl, jak to celé funguje. Měsíc tu bydlel, natahoval den i noc, aby termín stihl. Areál nebude oplocený, bude přístupný veřejnosti, ale přes zimu bych ho raději nechal vydechnout. Nedočkavce upozorňuji, že to může pěkně klouzat. Zbývají ještě drobné terénní úpravy, informační tabule, odvodnění kanalizace pod silnicí. Na jaře příštího roku bude slavnostní otevření areálu za přítomnosti vedení města," pokračuje Vácha.

Celková délka závodní dráhy je 114 metrů, cena byla 697 tisíc korun, povrch odpovídá zadání, závodí se na čas, dokonce tento sport má i své mistrovství světa. "Používá se horské kolo bez odpružení, odborný dohled je zárukou bezpečného provozu. Technika jízdy je specifická, takzvané pumpování celým tělem bez šlapání. V Ústí je to první podobná stavba," uzavírá krátký rozhovor mladý cyklokoordinátor.

Podobných staveb je v republice víc, ty s asfaltovým povrchem se používají i pro kolečkové brusle.