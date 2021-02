K posouzení ho předložil spolek Za rozvoj terénní cykloturistiky MTBWork sdružený okolo Ústečana Aleše Hrstky, který je duchovním otcem projektu. Spolek argumentuje, že v Ústí nic takového ještě není, tratě schválil odbor životního prostředí a účelem není přitáhnout davy z okolních měst. Naopak chtějí, aby sloužily především ústeckým rodinám s dětmi jako možnost aktivního volnočasového vyžití.

Plánek uvažovaných singletrailových tratí na Střížovickém vrchu v Ústí.Zdroj: Spolek Za rozvoj terénní cykloturistiky MTBWorkTi, kdo jsou proti, upozorňují, že Střížovický vrch je coby klidová zóna svého druhu unikátem, volným prostorem s lesem, loukami a rybníkem uprostřed města, a proto by měla být zachována v nezměněné podobě. Poukazují také na biokoridory zvěře a vzácné rostliny. Nejvýraznějším odpůrcem je Petra Morvayová, spojená s facebookovou stránkou Klíše Stříbrnický vrch/Klíšeberg. Argumenty obou stran shrnuje právě diskuse na webu magistrátu.



Jak vysvětlil Hrstka, traily by vedly po vrstevnicích a tvořily pomyslný okruh. K přesunu z dojezdového bodu na start by chtěli využít cestu vedoucí podél občerstvení Pohoda k vysílači. „Tratě chceme vybudovat na severní a východní straně Střížovického vrchu, ze strany od Všebořic. Tedy v místech, kde se prakticky pěší návštěvníci s cyklisty nepotkají. Tuto část jsme vybrali vzhledem k členitosti terénu. Má dostatečné převýšení a zároveň je dobře dostupná na horském kole jak na úpatí, tak i na vrcholu,“ popsal Hrstka.

Výstavba by podle jeho slov a zveřejněné dokumentace schválené ústeckým odborem životního prostředí pokračovala ve dvou etapách. Jako první by vyrostl okruh zvaný Lehký trail, rok poté druhý okruh zvaný Středně lehký trail. Odbor životního prostředí dal několik podmínek, okruhy například nesmějí zasahovat do biokoridorů zvěře.



Přesné trasy trailů se mohou podle Hrstky s ohledem na možnosti v terénu nebo vyznačení biokoridorů a biocenter mírně lišit. „Traily nebudou vedeny po pěšinách, kudy chodí lidé na procházky. Podobně i příjezd na začátek trailů povedeme i s ohledem na podmínky odboru životního prostředí po současných cestách a během budování do nich nezasáhneme,“ pokračoval s tím, že traily vybudují formou brigád a ručně, bez těžké techniky.

Místní ale na projekt většinou neshlížejí laskavým okem. Petra Morvayová sice říká, že jí nevadí setkávat se s jednotlivými cyklisty a nadšenci, kteří si užívají relativní klid místa a jsou schopni respektovat druhé, zvěř, neodhazovat odpad a nejezdit na kopec autem. „V poslední době se ale Střížák stává jakýmsi drive-in k rychlé spotřebě. Auta, čtyřkolky, kola, davy lidí, spousta odpadků, které sbíráme zase především my, místní. Soužití s cyklisty pociťujeme již nyní jako leckdy obtížné. Stává se, že na úzké lesní cestě, byť oficiální turistické, se velkou rychlostí vyřítí jezdec na mtb kole a kolize je tu,“ vylíčila.

Konkrétně jí vadí, že se projekt dotkne Dantovy stezky. Jakmile bude oficiálně zpřístupněn „Střížák“ pro auta, už se jich podle ní nezbaví. „Dantova stezka slouží především Všebořickým a její změna na příjezdovou cestu pro auta a přetnutí stávajících cest traily naruší její klid,“ myslí si Morvayová.

Argumentuje i tím, že i přepracovaný projekt se velmi blíží ke koridorům zvěře vymezeným zákonem. Předpokládá, že zvěř se v lokalitě přestane cítit bezpečně a začne se stahovat blíže k lidským obydlím do Všebořic. „V místech trailů také prokazatelně žijí zvláště chráněné druhy drobných živočichů a ptáků. Střížovický vrch by měl mít dávno právo na ochranu před vjezdem aut zákazem vjezdu, průjezd by měl být umožněn pouze majitelům pozemků a ošetřen systémem povolenek jako na Miladě,“ navrhla.



Mezi těmi, kdo se postavil proti singletrailům, je i vysokoškolský pedagog z ústecké Univerzity J. E. Purkyně Jan Kvapil spojený s iniciativou Stop Tunelům. Ten kromě argumentů o klidu a životním prostředí poukázal, že časem vzroste tlak na vybudování infrastruktury. Upozornil, že na sociálních sítích již nyní mnozí lidé i prý samotní navrhovatelé projektu zmiňují potřebu zlepšit příjezdové komunikace, vybudovat přírodní parkoviště a návazné služby. „Jako záchodky, síť odpadkových košů a další. Zcela zákonitě to povede k potřebě zvýšení dopravní obslužnosti a automobilové dopravy. Nedělejme si iluze o tom, že uživatelé singletrailu, mnohdy s dětmi, budou tlačit svá kola půlhodiny do strmého kopce,“ myslí si.

Rozvojový náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS) nahlíží na projekt příznivě. „Považuji to za velmi dobrý nápad. Současnému návrhu předcházelo roční vyjednávání, spolek ho přepracoval tak, aby nikomu trasy nepřekážely a neničily životní prostředí,“ konstatoval.



Příznivě na projekt nahlíží i radní centrálního obvodu Jan Vácha (ODS), který je zároveň cyklokoordinátor. „Byl by to první legální trail v Ústí. Sloužit má široké ústecké veřejnosti. Není cílem přitáhnout sem lidi v autech, jsou vymyšlené tak, aby si tu užili legraci rodiče s dětmi,“ dodal.

Připomněl, že v minulosti spolek zkoušel prosadit vybudování trialového okruhu na Telnici, který ovšem neuspěl. V okolních městech se střetli pěší a cyklisté na teplické Doubravce, kde trať vznikla nelegálně, a tak ji magistrát nechal zrušit a stavby na trase zlikvidovat.