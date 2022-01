U jezera MIlada to žije i v zimně, například uplynulý víkend tam bylo hodně rušno. Otužilci si dali sraz u stavidla, mladí cyklisté testovali horská kola, šanci dostaly barevné koloběžky i bruslaři. Samozřejmě, jenom ti na kolečkových bruslích, hokej se na Miladě letos hrát asi nebude.

První letošní závody tam budou už první víkend v únoru.

Proč se přesunula zimní akce Winter Milada Run na únor?

Původně se mělo běžel v prosinci, všechno jsme už s Michalem měli připravené, dokonce jsme koupili i stromečky, ceny byly zabalené jako vánoční dárky. Covid nám to překazil. Nový termín je 5. února 2022.

Jaké jste si objednali počasí?

Mě by se líbil čerstvý prašan, to by byla paráda. Hlavně, aby nepršelo.

Jaký je harmonogram závodu? Dostanou šanci i děti?

Tentokrát nebudeme vydávat startovní čísla den předem, všechno bude připravené ve sportovní hale Chabařovice. V sobotu 5. února od 08:30 začíná registrace, první závod odstartuje v 10:00 hod. Dospěláci poběží 5,3 km a 12,5 km, děti 500 m a 1000 m.

Jaké ceny máte připravené pro vítěze?

Krásné! Víc neprozradím. Ceny bude předávat klaun a medvěd, určitě dojde i na tombolu. Velký zájem je vždycky o fotokoutek. Vydařený snímek s kamarádem, nebo s medailí se vždycky cení.

Jakou účast předpokládáte?

Přesná čísla ještě nevím, ale sportovci přijedou z Děčína, Teplic, Chomutova, Milovic, České Lípy, Bíliny, Pardubic, Duchcova, Mostu, Povrlů, Chabařovic, Litoměřic i Prahy. Bude to letošní první akce na Miladě, lidé se těší na závody, na setkání s přáteli. Samozřejmě, že nechceme podcenit zdravotnická a hygienická opatření. Očkovaní by měli být všichni.