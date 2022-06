Spolek Ústecké šrouby po oznámení úřadu o plánované náhradě javorů akáty spustil letákovou informační kampaň a vyzval ty, kdo s pokácením nesouhlasí, aby poslali úřadům své vyjádření. „Jsem rád, že se nás magistrát rozhodl zeptat na názor dříve, než do aleje poslal zaměstnance s motorovou pilou. Hlavním důvodem ke kácení měly být velké stížnosti na zastínění bytových jednotek, které se ovšem nepotvrdily. Doufám, že magistrát bude názor místních obyvatel respektovat a kácení neprovede,“ uvedl aktivista ze spolku Lukáš Blažej, který je zároveň městským zastupitelem za PRO! Ústí.

Na nesmyslnost kácení javorů upozornil například i dendrolog a lesní inženýr Marek Hanuš. Ten taky připomněl, že současné pyramidální úzké javory vystřídaly lípy, které skutečně stínily. Tvořily souvislý stín, dřív prý lidé měli dokonce v bytech přítmí a větve rostly na kontakt zdí. „Vždyť obyvatelé těch bytů mohou být rádi, že mají takzvaně toulavý stín. Na zeď domů působí příznivě, obzvlášť když přijdou současná letní vedra. Uvnitř bude alespoň trochu chládek. Důvod k pokácení neexistuje. Neohrožují bezpečnost, ani na chodníku, ani v bytech. Nehrozí nebezpečí, že by větve prorazily okno. Neohrožují nikoho. Nenajdete v jednom vchodu, aby se všechny partaje shodly, ale je to zbytečný, směšný požadavek,“ kritizoval.

Žádný vzrostlý strom, který padne, nelze snadno nahradit

Většina oslovených místních lidí považuje kácení vzrostlých, od pohledu i zdravých javorů za čiré barbarství. Třeba jeden z obyvatel rohového domu v Thomayerově ulici, který má okna i do ulice Pasteurova, hned u jednoho z kácením ohrožených javorů. „Stromy poskytují v létě příjemný stín. V tomto bytě bydlím dvacet let a za celou dobu město provedlo jen jednou údržbu prořezáním. Můj názor je, že by stačila pravidelná úprava. Rozhodně nekácet,“ napsal ve svém vyjádření, jméno si ale nepřál zveřejnit.

Jen dva lidé uznali, že stromy stíní, ale není to prý nepříjemné. Naopak poskytují příjemný stín, mikroklima i esteticky vylepšují pohled z okna. Co prý ale všechny rozčiluje, je skutečnost, že ačkoliv s nimi mají spojený příjemný chládek a jsou pastvou pro oči, chtěly by odborně ošetřit. Zasahují totiž větvemi až k autům a opadané listí bývá během vlhkých podzimů kluzké. Další z oslovených prý o kácení už také slyšel. Rozhodně by se ale nerad dočkal toho, aby do ulice někdo nechal vysázet akáty, jelikož dělají ještě větší nepořádek a navíc jsou jako plevel.

Podobně se postavili k vykácení aleje úplně všichni oslovení kolemjdoucí během návštěvy redakce Deníku v ulici. Někteří si dokonce klepali na čelo a padla nejedna nelichotivá nadávka jak na adresu úředníků, kteří podle jejich názoru zanedbali péči o ulici, tak na hlavu partají, kteří něco takového navrhují. „Naprostý nesmysl. Tyhle rozhodně nemocné nejsou. Vždyť by stačilo je akorát odborně a pravidelně ošetřit. V létě tu bývá hrozná výheň, nehledě na to, jak by to vypadalo hnusně, kdyby tu žádné stromy nerostly, “ rozzlobil se například Ústečan, který se představil jako Emil Brázda s tím, že od Pasteurovy ulice bydlí na dohled.

Náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS) vysvětlil, že zatím žádné kácení stromů schváleno nebylo. „Obeslali jsme spolky a úřady, kterých se to týká. Nevylučuji, že na místě poté zorganizujeme nějakou veřejnou diskusi, abychom zjistili pravý stav věcí. Třeba dojde i na místní referendum,“ dodal s tím, že na vyjádření mají obeslaní čas do 30. června.