Student chce vydělat milion sekáním trávy

Ústí nad Labem - Sekat trávník svede skoro každý, řekl si ústecký student a založil si na to firmu. Do šesti let chce vydělat první milion.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Karel Pech

Petr Vidlák je teprve 19letý student, který se nebojí jít do věcí po hlavě. Před dvěma lety si založil firmu na údržbu zeleně pod názvem Sekni-to.cz. „Fungujeme hlavně v létě, v zimě si trochu lížeme rány, ale hlavně plánujeme strategii na rok další co změnit a zlepšit," usmívá se sympatický student ústeckého gymnázia. Nebál se zainvestovat do potřebných strojů a nešetřil na reklamě. „Říkal jsem si, že bych do svých pětadvaceti let chtěl vydělat první milion," říká s nadsázkou. „Díky podnikání mám nejen finanční zisky, ale nabyl jsem spoustu nezapomenutelných zážitků a úžasných zkušeností," přiznává student, pro kterého je podnikání velkým koníčkem a zároveň činností, jež ho naplňuje. „Podnikání je jednoduchá věc," vysvětluje Petr Vidlák. „Většina mladých se toho bohužel bojí. Představují si podnikatele jako velmi úspěšného postaršího muže v kvádru se spoustou zkušeností. Uznávám, v Česku je to takový trend, nejspíš kvůli naší demografické situaci, ale obecně tomu tak vůbec není." Podle Petra má být taková osobnost energická. „Podnikatel je člověk, který podniká. To znamená, že je aktivní, mladý a chce zkrátka něčeho dosáhnout." Při takových činnostech student nemusí zanedbávat studium, ani netrpí nedostatkem spánku. Časově náročnější to sice je, ale zabere to zpravidla odpoledne. Studenti mají v Ústí nad Labem obrovský potenciál, ale také mylnou představu o tom, že je podnikání nedosažitelnou záležitostí. Nejdůležitějším faktorem do začátku je, aby se člověk v něčem našel. „V jednoduchosti je síla, takže stačí přivést na svět skromné projekty. Když chci být restauratér, začnu s kioskem," motivuje své spolužáky Petr Vidlák a dodává: „Člověk se nesmí bát a musí jít do podnikání po hlavě." Zákazníkům obvykle nevadí spolupracovat a vyjednávat s lidmi tzv. generace Z. Důležité je znát svoji cenu a práva. „Setkal jsem se spíše s kladnými reakcemi na svůj věk, to mě těší. Pokud si nastavíte ceník, se kterým jste si stoprocentně jisti, neuhýbejte. Lidi to jen zkoušejí." Školu ale tento ambiciózní mladík kvůli práci nezanedbává. „Můj život se točí kolem pěti věcí, které jsou uspořádané do pomyslného čtyřúhelníku, a uprostřed něj je právě škola, protože ta je pro mě prioritou," říká student, jehož cílem je nastoupit v září na pražskou Karlovu univerzitu, konkrétně na práva. Vedle studia a podnikání je Petr Vidlák předsedou TOP týmu, tedy mládežnické organizace politické strany TOP 09 pro Ústecký kraj. Rád by na podzim kandidoval v komunálních volbách.

Autor: Eliška Balcárková