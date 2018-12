Předlice - Deník pomohl Adamu Matoušovi odehnat lotra, který mu vraždil zvířata. Minizoo mu teď vzkvétá a chce založit záchrannou stanici pro zvířata v nouzi.

Koza, prasátko, kačenky a pejsci. Houf zvířátek si vyšlapuje v zástupu za svým páníčkem, studentem Adamem Matoušem. Ten je vodí na procházku Kolonií v ústeckých Předlicích. Sem tam mu na rameno usedne straka jménem Káča.

Mladík chce založit záchrannou stanici. Není to ale tak dávno, co idylu narušil bezohledný člověk, který mu zvířata zabíjel. Řádění psychopata skončilo, když Ústecký deník případ medializoval.

„Bylo to nejhorší období mého života. Pokaždé, když mi zemře nějaké zvíře, beru to, jako by mi zemřel člen rodiny. Trvalo dlouho, než jsem se s tím dokázal smířit,“ vzpomínal se smutkem. Zapálenému ochránci zvířat někdo otrávil 25 kachen, čtyři slepice, krocana, ovečku. Pštros Kevin mu zahynul po několikahodinovém nočním utrpení v náručí, někdo ho ubil kameny.

VELKÉ PLÁNY

Dnes je ale všechno jinak. Přibyla další zvířata, včetně mladého pštrosa, pávů, koček, zakrslých koz a dalších. Dokonce plánuje, že založí spolek pro záchranu zvířat s transparentním bankovním účtem, kde by lidé mohli přispívat dary. Začíná mu totiž ubývat prostor na jeho malé farmě.

„Do budoucna bych uvítal větší pozemek, abych mohl pomáhat co nejvíce zvířatům, která to potřebují. Musím poděkovat lidem, kteří mi nosí suché pečivo i jiné zbytky z domova,“ vylíčil Matouš. Měsíčně z vlastní kapsy na krmení vydá zhruba dvě tisícovky.

Dokonce objíždí třeba domovy pro seniory kvůli zbytkům z kuchyně. Každá pomoc se mu proto hodí. Pomoc veřejnosti oplácí stejnou mincí. Radost ze vzkvétající malé zoo nemá sám, jezdí za ním děti z deseti ústeckých mateřinek. Například z předlické MŠ Marxova.

„Jezdíme tam, děti alespoň uvidí zvířata, která dřív byla v domácích hospodářstvích běžná a ještě něco navíc. Pouští tam k sobě děti zadarmo. Zasloužil by si pomoc od města. Občas jsme přinesli suché rohlíky a podobně. Pamatuji si, když mu to tam někdo pobil, že z toho byl úplně zvadlý. Nechápu, jak něco takového vůbec může někdo udělat. Na to nemám slušných slov,“ vylíčila ředitelka školky Alena Bodrinová.

I místní lidé z „Kolonky“, kteří mladého maturanta znají odmalička, si pochvalují, jak mu to se zvířaty jde. Říkají o něm, že je prvotřídní chovatel a sedlák od přírody.

„To je člověk, který to dělá od srdíčka. Na jeho zvířatech je to vidět, vypadají opravdu moc dobře, umí to s nimi. Kdo by dokázal vzít na procházku prasátko a psa zároveň? Oni za ním chodí v zástupu. Těžce nesl, když mu tehdy někdo vymlátil půlku chovu. On by se rozdal, je takový už mala,“ popsal zdejší obyvatel Josef Urban.

Zdá se, že by se mladému ochránci zvířat mohlo i blýskat na lepší časy, protože jeho snaha zachraňovat opuštěná zvířata a nezištné zpřístupnění farmy dětem z mateřských školek zaujalo i městské vedení. „Jestli tam je městský pozemek, určitě by se dalo předjednat, než založí spolek, pronajmutí za rozumný peníz. Samozřejmě by musel podat žádost a dodržet postup, ale za zeptání nic nedá,“ slíbil náměstek primátora Ústí Pavel Tošovský.