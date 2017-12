Studenti chtějí na Hradě Drahoše, Zeman si ale polepšil

Ústecký kraj – Předvolební výzkumy prorokují těsný duel mezi dvěma kandidáty, a kdyby to bylo jen na studentech, nedopadne to jinak. Ve studentských prezidentských volbách výrazně bodovali jen Miloš Zeman a Jiří Drahoš, který by nad současným prezidentem zvítězil v celorepublikových číslech o 14 procent.

O výsledcích rozhodlo více než 40 tisíc studentů středních škol starších 15 let. „Z celkových výsledků je ale zřejmý velký rozdíl v hlasování podle typu školy a regionu,“ říká Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách, který volby organizuje. „Například Miloš Zeman úplně propadl u pražských gymnazistů, kde získal pět procent hlasů. Naopak v moravskoslezských středních odborných školách přesvědčivě zvítězil s 34 procenty,“ dodává Strachota. ČTĚTE TAKÉ: FOTO: Mostečtí studenti volili nanečisto prezidenta. Vyhrál Jiří Drahoš Podobně lze zhodnotit i výsledky v Ústeckém kraji. Studenti gymnázií by na Pražský hrad poslali Jiřího Drahoše s 41 procenty a Miloš Zeman by se na Vysočinu vrátil jen s 13,5 procenty. Oproti tomu odborné školy a učiliště Ústeckého kraje by na první místo vynesly Zemana s náskokem na Drahoše o osm procent. Asi nejvíce byl tento rozdíl vidět na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Kadani. „Hlasovalo u nás celkem 117 žáků. Miloše Zemana by volilo 59 z nich, Jiřího Drahoše sedm,“ vypočítává učitelka Iva Jindrová. ČTĚTE TAKÉ: Kriminalisté vyšetřují explozi v chemičce jako obecné ohrožení Ačkoli studentské výsledky mají jasného vítěze, Miloš Zeman jako úplně poražený neodchází. „U studentů si totiž výrazně polepšil. Před pěti lety získal něco málo pod 10 procent,“ říká politoložka Karolína Bouchalová, podle které může tento výsledek ukazovat na to, že šance Zemana jsou možná v současných volbách větší než v těch minulých. „Z průběžných průzkumů vyplývá, že Miloše Zemana volí spíše starší generace a mladí volí proti němu. Ve studentských volbách má ale podporu velkou,“ doplňuje Bouchalová. Roli v tom podle ní hraje i fakt, že studenti mají omezený výběr. „Minulá volba měla totiž pro studenty výraznější kandidáty než ta současná,“ myslí si Bouchalová. „Před pěti lety zvítězil u studentů Vladimír Franz, a to dokonce se 40 procenty. Teď jsou to většinou kandidáti vyššího věku, které studenti neznají. Drahoše a Zemana ale vidí na obrazovkách a v tisku neustále,“ říká Bouchalová. Studentka výše zmiňované kadaňské školy Laura Schidlerová slova politoložky potvrzuje. „Volím Zemana. Hodnotím ho jako dobrého prezidenta, za kterým je vidět práce. Na nic si nehraje, je podobný nám. Na rozdíl od Drahoše, o kterém jsem před volbami nikdy neslyšela,“ líčí studentka. Pro Zemana se rozhodl i gymnazista Ondřej Liška z Litvínova. „Protikandidáti jsou mi nesympatičtí tím, jak moc tu výhru chtějí. To patří k politikům, jako je Zeman. Ne k umělcům a vědcům,“ uzavírá Liška. ČTĚTE TAKÉ: Telnice v sobotu otvírá dětské vleky. Bouřňák čeká na ochlazení

