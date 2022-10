Jatečka má ještě jednu důležitou tvář – dlouhodobě vede studenty k pomoci a dobrovolnictví. Už patnáct let se o to stará učitelka jazyků a zeměpisu Zdenka Neubauerová. Do některých akcí se zapojuje celá škola. Sem patří třeba projektové Dny dobra. Každá třída si může sama určit, s čím v adventní době pomůže.

Ve škole působí také užší tým studentů, kteří jsou do projektu Jatečka pomáhá zapojeni celoročně. Studenti chodí do domova pro seniory v Krásném Březně, navštěvují také dlouhodobě hospitalizované pacienty v Nemocnici následné péče v Ryjicích. Pomáhají matkám samoživitelkám, rodinám v azylových domech, pořádají jednorázové sbírky a účastní se celostátních dobrovolnických akcí. Jatečka chodí také uklízet do okolí.

„A to je tady v Ústí, ve městě s tolika vyloučenými lokalitami, tak trochu sisyfovská práce,“ povzdechla či Zdeňka Neubauerová. „A teď samozřejmě pomáháme Ukrajincům, zejména ukrajinským školákům,“ dodala.

Pomoc seniorům i uprchlíkům

Když vypukla válka, měli ústečtí studenti zrovna jarní prázdniny. Hned jak škola začala, vznikaly ve třídách sbírky peněz pro Ukrajinu. „V naší třídě jsem sbírku spoluorganizovala, a tak jsem se dostala do dobrovolnického programu Jatečky. Už jsem tam zůstala a chci pomáhat dál,“ vylíčila maturantka Anna Jaegerová. „Když k tomu člověk přičichne a zjistí, že pomoc svým způsobem obohacuje i jeho, stane se součástí jeho životního stylu a jeho smýšlení,“ vysvětlila Neubauerová.

Další z maturantů Jiří Kozma již několik let v rámci projektu pomáhá seniorům v domovech důchodců a v nemocnicích. Pochvaluje si dobrovolnictví jako smysluplnou životní náplň a baví ho i pobývat v koordinačním týmu. „Lidé tu mají podobnou energii a podobnou motivaci. Dřina, kterou do toho dáte, se vám vrátí. Nejen v podobě úsměvů, ale i výsledky, které jsou vidět,“ vylíčil.

Nedávno se oba studenti účastnili akce, při níž ukrajinským žákům nastupujícím od září v ústeckých školách kompletovali batohy. „Vybavili jsme je všemi pomůckami, co budou potřebovat, od penálu po sešity. Rozlišovali jsme i zda je to pro holku nebo pro kluka a do jakého ročníku to má být,“ popsala Anna. Následně aktovky distribuovali přes zdejší hotel Vladimír, kde získaly ubytování desítky uprchlíků.

Za svoje aktivity se ústecké gymnázium dostalo do finále cen Gratias Tibi v kategorii středních škol. Ty uděluje organizace Člověk v tísni mladým lidem za mimořádné dobrovolnické aktivity, jimiž mění svět kolem sebe k lepšímu.

„Aktivní studenti Gymnázia Jateční se snaží reagovat na aktuální potřeby lidí, kteří se ocitají v nelehkých životních situacích. V průběhu posledního roku vymysleli a zrealizovali projekty, které pomohly seniorům, dětem s postižením i ukrajinským uprchlíkům. Organizují dobročinné sbírky, zapojují se do celorepublikových kampaní nebo navštěvují dlouhodobě nemocné pacienty,“ vysvětlila jejich nominaci porota.

Středoškolskou kategorii nakonec ovládly sestry Anna a Eliška Víravovy, youtuberky z Hradce Králové, které natáčejí videa propagující péči o životní prostředí. Díky velkému počtu zaslaných hlasů ale Jatečka v anketě Gratias Tibi získala Cenu České televize, o níž rozhoduje veřejnost. Student Jiří Kozma by rád rozšířil princip dobrovolnictví do co nejvíce českých škol. „Přijde mi, že to stále ještě není v Česku úplně běžný koncept, tak proč nebýt ti, kdo tuto aktivitu budou šířit dál,“ dodal.