Studenti z Ústí zabránili odjezdu vlaku na budějovickém nádraží

Ústí nad Labem - Skupina gymnazistů se vracela vlakem z vody. Polovina z nich nestíhala navazující spoj, spolužáci a učitelé znemožnili vlaku do Prahy včas odjet.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Divíšek Martin

Rychlík z Českých Budějovic ve čtvrtek v podvečer do Prahy neodjel. Zablokovala ho skupina studentů ústeckého gymnázia. Událost řešili policisté.

Radek Joklík z Českých drah potvrdil, že průvodčí nemohla bezpečně vypravit spoj, protože na schůdcích do vlaku i na peróně se zdržovali lidé.

„Vše nyní šetříme. Policii jsme přivolali kvůli identifikaci, pracovníci drah nesmějí cestující legitimovat,“ řekl Joklík.

„V tuto chvíli můžeme jen odhadovat, kolik dalších cestujících bylo incidentem poškozeno a jestli od nás budou požadovat odškodnění. Finanční ztráty, které pro České dráhy vyplynou, budeme nárokovat u toho, kdo problém způsobil,“ dodal.

Redakci Deníku incident popsal pod podmínkou anonymity jeden z jeho účastníků, student ústeckého gymnázia v Jateční ulici.

„Vraceli jsme se z vodáckého kurzu. Dojeli jsme do Boršova nad Vltavou, kde jsme měli nasednout na vlak. Protože jsme se do vlaku nevešli, přistavili nám náhradní autobus. Ten měl jet dvakrát. V Budějovicích jsme dobíhali vlak a seděli jsme v něm, v tu chvíli jsme zjistili, že byla zavolaná policie,“ popsal mladík.

Studenti se podle něj jen těšili domů a byli hladoví a nedokázali potlačit své rozhořčení.

„Policistům jsme předkládali občanky a oni si nás zapisovali. Policie prokázala, že nedokáže řídit tento stát. Takto se chovat k elitám národa? Policii zavolal dispečer, protože jsme údajně zdržovali vlak,“ dodal student.

Zástupkyně ředitele gymnázia Květuše Klierová neměla ani v pátek o situaci konkrétní informace. „Učitelé, kteří se studenty cestovali, přijdou do práce až v pondělí,“ řekla.



Vlakové spojení mezi Boršovem nad Vltavou a Českými Budějovicemi zajišťuje soukromý dopravce GW Train Regio. Zástupců dopravce se Deník ptal, proč místo vlaku vypravil nadvakrát autobus, což zřejmě celý incident odstartovalo. Otázky vzal GW Train na vědomí, nicméně nikdo do uzávěrky vydání neodpověděl.

ČEKALI NA SPOLUŽÁKY VE DVEŘÍCH VAGONU

Podle dalšího svědka začal problém právě u soukromého dopravce, který skupinu odmítl vpustit do vlaku v Boršově, i když prý byla měsíc dopředu objednaná.



„Pro stovku lidí přijel do Boršova autobus GW pozdě a vzal jich půlku. Ta půlka přišla minutu před odjezdem rychlíku do Prahy k vlaku. Studenti stáli ve dveřích s tím, že se rozhodně nikam nepojede, dokud nedorazí zbytek. Na výzvu, ať si nastoupí, reagovali arogantně až agresivně,“ řekl svědek.



„Následovala učitelská rada ve smyslu: policii budeme tvrdit, že jsme nastupovali pomalu, protože lidi nám blokovali místenky,“ doplnil svědek.



Studenti, kvůli nimž spoj nakonec vůbec neodjel, cestovali spojem následným, který by zřejmě stihli i bez incidentu na nádraží. Domů prý dorazili před půlnocí.