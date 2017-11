Studentka a modelka z Ústí: Na maturitu se připravuji na cestách

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Domluvit si interview s mladou modelkou Markétou Marečkovou z Ústí není jednoduché. Velkou část roku totiž tráví na nejrůznějších místech po celé planetě, kde si ji modelingové agentury vybírají pro focení.

„Dělám vše tak, abych měla čisté svědomí a byla na práci hrdá,“ říká 19letá studentka, která bude příští rok maturovat.

Co všechno musí umět úspěšná modelka?

Musí na sebe neustále dbát, všude je konkurence a rivalita, a tak je důležité být neustále připravená. Myslím, že vedle věcí jako udržet si postavu, mít dobrou pleť, být neustále in v trendech, umět anglicky, je ale hlavní být smířená sama se sebou.

Jak se studentka z Ústí dostala na světová mola?

S modelingem jsem začala před dvěma lety. Nebylo to tak, že jsem si jednoho dne řekla, že budu modelka. Musela jsem zhubnout a přizpůsobit se životnímu stylu. Pak jsem odletěla na svou první cestu do Asie, následovala Evropa a poslední půlrok jsem byla v Kanadě, Americe a Mexiku. Stará se o mě agentura, která spolupracuje s agenturami po celém světě. Do Asie cestu proplácí, do Ameriky si to musím všechno hradit sama.

Kde jsou vaše hranice, do čeho jste ve focení ochotná ještě jít?

Nemůžeme si dovolit něco odmítat. Jsme produkt, v tomto byznysu to takhle funguje. Já si vždy stojím za tím, že dělám to, na co jsem pyšná. Abych měla čisté svědomí a byla na práci hrdá.

Odmítla jste už něco?

V Tokiu jsem měla focení kabátů. Japonci jsou od zbytku světa velice přístupní a přátelští. Vzhledem k tomu, že jsem veganka, se mě zeptali, zda jsem ochotná nafotit kabáty, které byly ze zvířat. Nešla jsem do toho, protože bych kázala vodu a pila víno.

Poslední měsíce jste strávila v Kanadě, USA a Mexiku. Která z těchto zemí vám nejvíce přirostla k srdci?

Zvítězila Kanada, lidé tam jsou pozitivní a šťastní, na rozdíl od Evropanů se netrápí každou maličkostí. V USA v Los Angeles mi zase přišlo, že je to jen jedno velké pozlátko. V Mexiku naopak žijí lidé, kteří nemají nic, vzdělání, domov, peníze a jsou mnohem šťastnější a váží si těch maličkostí jako například darovaného jídla.

Nemáte někdy jako mladá dívka ve velkých městech strach?

V Asii rozhodně ne, v Americe a v Mexiku jsem ale tento pocit už několikrát zažila. Měla jsem v noci focení v New Yorku a najednou tam začal pobíhat opilý chlápek s pistolí. Fotograf říkal, to je normální, ať si z toho nic nedělám, že nikomu nic neudělá. Bylo mi to dost nepříjemné. V Mexiku nám naopak úplně zakazovali vycházet po sedmé hodině večer, protože je na běžném pořádku znásilňování či přepadávání.

Jak se vlastně připravujete na maturitu?

Nemám problém si učební materiál číst na cestách, ale nemohu říct, že bych se tomu začala věnovat naplno. Je přeci jen listopad a maturuji v dubnu. Dlouho přemýšlím, co po maturitě, jestli půjdu na vysokou nebo budu cestovat. Ještě nevím. Někteří mí spolužáci, kteří mají dopředu naplánovaný život, mi v tomto směru nerozumí. Já ale ještě nejsem rozhodnutá, myslím si, že všechno se děje pro něco a tím nejlepším možným způsobem.