Jahody jak z pohádky. Tak vypadají a chutnají jahody ze Svádova na Ústecku, které si můžete koupit na trhu v Ústí nad Labem nebo přímo ve Svádově. Letošní úroda jahod na poli je ale více jak z poloviny zdevastována nedávnými mrazy. Zato v obrovských foliovnících, kde byly rostliny chráněné před výkyvy počasí, nyní plodí krásné velké a chutné plody.

| Foto: Deník/Karel Pech

"Sklízíme denně několik metráků jahod, které expedujeme nejenom do okolí, ale máme odbyt v jednom hypermarketu, takže naše jahody můžete koupit po celé republice. Úrodu sklízíme vlastními silami a brigádníky. Samosběr jsme z technických důvodů nezavedli, je tady třeba problém s parkováním, není tady místo pro větší počet aut," vysvětlil pěstitel jahod Stanislav Štrympl.

Sklizeň bude trvat minimálně do poloviny června a nakonec tu sklidí na poli i to málo, co mráz nespálil.

