Ústí nad Labem - Již tradičně je v našem kostele otevřena výstava betlémů. Její smysl je dát mladým i starým, dětem i celým rodinám zakusit mír a pokoj Vánoc.

Arciděkan Miroslav Šimáček | Foto: archiv

Nenásilně přivést dnešního člověka k rozjímání nad něhou a tichostí betlémské noci, kde se projevuje Bůh všemohoucí, jako ta největší Láska. A každý ze sta betlémů má jeden střed, bez kterého by celý betlém nebyl k ničemu. Je to malinké děťátko uprostřed, nad kterým stojí jeho matka Maria a pěstoun Josef. To děťátko je Ježíšek, později Ježíš z Nazareta, Syn Boží a Syn člověka, jak se také někdy sám nazýval. Přinesl lidem euangelion, to znamená radostnou zprávu, že Bůh je Otec všech lidí, má rád každého člověka a my se tomu máme učit. V dnešní době, kdy se na nás valí tolik hrozeb, je to zvlášť aktuální. Bůh přišel a neopustí toho, kdo se k němu obrací.

Naše lidská povaha je ovšem slabá. Takto o Vánocích, Novém roce a člověku píše náš velký básník Jaroslav Seifert:

Když měsíc se už přesune

přes půlnoc novoroční,

nekoukej hochu po luně

a nový život počni.

Tak často jsem si říkával

v té noci čarodějné,

však přešel rok, ach jaký žal,

všechno je opět stejné.

Oslíka měl jsem vždycky rád,

byl pokorný a chudý,

Ježíškovi šel zadýchat

prokřehlé jeho údy.

A jak jsem žil, tak žiju dál

a předsevzetí chřadne,

z toho, co jsem si předsevzal,

už nic mě nenapadne.

A tak jsem letos Kristu dých

v prokřehlé jeho dlaně,

Ježíšek smutně hlavu zvih

a děl mi zadumaně:

Kdepak jsi hochu zase byl,

jak je tvá vůle vratká,

a já se s hanbou odplížil

od jeslí Jezulátka.

Tak abychom od jeslí Jezulátka odešli všichni trochu lepší, přeje všem lidem na Ústecku

Miroslav Šimáček, arciděkan